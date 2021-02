Coiffure : optez pour la meilleure coupe en fonction de la morphologie de votre visage !

En effet, vous ne devez pas négliger la morphologie de votre visage pour choisir votre coupe de cheveux. Le but premier est de mettre en avant votre personnalité, d’où l’intérêt de bien suivre tous nos conseils. Vous devez donc trouver la forme de votre visage (coeur, carré, losange, rond, long et ovale) afin de trouver la meilleure coupe de cheveux et nous avons décidé de vous aider.

Les coiffures à envisager par rapport à votre visage

En fonction de votre morphologie, il faut parfois mettre en valeur certaines zones ou adoucir d’autres, surtout si vous avez un visage assez carré et anguleux. Bien sûr, pour avoir des informations plus importantes et détaillées, il est possible de se rapprocher d’un coiffeur visagiste qui aura les compétences pour vous conseiller.

Pour le visage rectangulaire afin d’adoucir la forme de votre mâchoire, vous devez opter pour une frange rideau ou arrondie et il faut une longueur au niveau des épaules .

. Pour un visage ovale, optez pour une queue de cheval, un chignon, une tresse ou encore une coupe garçonne assez courte.

Pour le visage carré, il est nécessaire d’adoucir les traits, la raie sur le côté sera à privilégier et nous vous conseillons aussi le carré Bob.

Pour le visage en forme de coeur, la raie sur le côté est aussi intéressante, mais vous devez adoucir le front avec une frange volumineuse et une coupe garçonne.

Avec un visage en diamant ou en losange, la queue de cheval sera préférable puisque les pommettes sont rebondies.

Pour le visage rond, oubliez les coupes courtes empruntées aux hommes, privilégiez une bonne longueur des cheveux.

Avec le visage en triangle, le dégradé sera parfait.

Vous avez désormais des conseils pertinents pour profiter pleinement de votre nouvelle coupe de cheveux et n’oubliez pas qu’il y a à chaque fois des inconvénients par rapport à votre visage. Il faut donc connaître ces points faibles pour s’orienter plus facilement vers une coupe adaptée. De ce fait, si vous avez un choix qui n’est pas en adéquation avec votre morphologie, vous pourriez mettre en valeur vos points faibles, et non vos avantages.

Finalement, le choix de la coupe est aussi précis que la sélection des vêtements qui se base essentiellement sur la morphologie de votre corps.

Quels sont les points faibles des visages ?

Les femmes qui ont un visage triangulaire ont souvent une mâchoire forte alors que le front est relativement petit. La morphologie ronde est assez problématique puisque le front ainsi que la mâchoire, et même les joues sont quelque peu arrondies, vous ne pourrez donc pas opter pour toutes les coupes. Les pommettes sont aussi au rendez-vous avec un visage en forme de losange, vous pouvez d’ailleurs atténuer tous les traits avec la technique du contouring qui est très efficace.

Le front est souvent large alors que la mâchoire est étroite pour les femmes qui ont un visage en coeur. La raie peut être intéressante pour réduire la largeur des sourcils. Le visage carré est sans doute le plus complexe, car les angles sont marqués et les traits peuvent être durs. Vous pouvez atténuer le rendu avec une couleur claire, mais également une coupe de cheveux qui vient adoucir votre expression. La mâchoire est souvent très forte et vous avez des pommettes larges.

Le visage ovale est sans doute le plus réjouissant puisqu’il possède seulement des avantages, les femmes peuvent alors adopter toutes les coupes qu’elles souhaitent, il est le plus polyvalent dans le monde de la coiffure.