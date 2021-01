Les coiffures vintage reviennent en force : allez-vous apprécier cette coupe d’un autre âge, on adore nous ?

Lorsque le mois de janvier se profile à l’horizon, l’envie de change de tête est de plus en plus forte. Ce sont donc des coupes vintage qui reviennent en force sur le devant de la scène et vous ne serez sans doute pas euphoriques à l’idée de les adopter. Dans tous les cas, vous pourrez miser sur le format « mulet » qui connaît un succès sans précédent ces derniers mois.

Certains ont même lancé une compétition pour élire la meilleure coupe « mulet ». Vous avez aussi le Golden M qui prend de l’ampleur dans les salons de coiffure. En 2021, la tendance consiste à se plonger dans le passé.

La coupe « mulet » est de nouveau d’actualité

Nous avons déjà évoqué sur ce site les tendances des années 90 qui comblent les attentes des femmes. Ces dernières sont de plus en plus nombreuses à choisir des coupes vintage comme le carré plongeant adopté par Victoria Beckham. C’est désormais le mulet qui se profile à l’horizon et il est facile à reconnaître. La nuque est vraiment très longue alors que le dessus est assez court, vous avez finalement deux coupes en une seule.

Cette coiffure était très prisée il y a près de 25/30 ans notamment pour les enfants et les adultes .

. Elle a ensuite été mise de côté avant de revenir en force dans les magasines les plus prisés en 2020.

En octobre dernier, certains avaient déjà planifié une croissance fulgurante de cette coupe pour 2021 et ils ont eu raison.

La coupe « mulet » se glisse partout, dans les magasines, les reportages à la télévision et même dans les publicités.

Il faut bien sûr avoir des cheveux longs pour envisager de l’adopter. La longueur sera toujours au rendez-vous à l’arrière de la tête, mais le dessus sera plus ou moins court sans, toutefois, raser. Certaines stars avaient autrefois adopté cette solution comme Brad Pitt ou encore MacGyver qui avait permis à cette coiffure de se démocratiser. Chris Waddle a également eu l’occasion de la porter pour le plus grand bonheur des passionnés. Vous pouvez d’ailleurs surfer sur Internet et les réseaux sociaux pour constater que la coupe « mulet » a déjà fait des adeptes comme Miley Cyrus qui a pu s’afficher avec brio sur son compte Instagram.

Qu’est-ce que la coupe Golden M ?

Les coupes vintage reviennent sur le devant de la scène et les coiffeurs d’aujourd’hui doivent maîtriser les techniques d’autrefois. Ce sera alors le cas pour le Golden M qui fait référence à McDonald’s. Vous pensez sans doute qu’il n’y a pas un lien entre le spécialiste du hamburger et cette coiffure, mais il faut savoir qu’il s’agit de celle du personnage. Certains adultes ne connaissent pas, mais les trentenaires, et même les quadragénaires avaient l’occasion de croiser cette coiffure il y a quelques décennies. Elle avait une place de choix dans les années 90 et il semble que le Golden M revienne en force.

L’entreprise spécialisée dans les hamburgers a même décidé de pousser l’expérience un peu plus loin avec la création d’un salon de coiffure qui vous propose le fameux Golden M. Il faut par contre se rendre en Suède pour profiter de cette tendance et c’est l’agence Nord DDB qui s’occupe du partenariat. Si vous cherchez un rendu, sachez que David Beckham avait lui aussi succombé à cette coiffure avant que Victoria Beckham, qui avait démocratisé le carré plongeant, décide de changer son allure pour qu’elle soit un peu plus sympathique pour les fans.

Allez-vous franchir ce cap en adoptant l’une des deux coiffures qui feront un carton en 2021 ?