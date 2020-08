Cole Sprouse et Lili Reinhart (Riverdale) : les deux acteurs se sont séparés, c’est officiel !

C’est la fin d’une époque pour les fans de ce jeune couple. Cole Sprouse et Lili Reinhart se sont fait connaitre de par le monde dans leur rôle dans la série « Riverdale ».

Les stars de la série « Riverdale » ne forment plus un couple.

Ce Mercredi 18 août, l’acteur de 28 ans annonce sur Instagram la confirmation des rumeurs qui ont sévi depuis des mois. En fait, le couple se serait séparé depuis le début du mois de janvier de cette année. C’est en mars dernier qu’ils ont décidé de rompre de façon permanente.

Cet acteur ne souhaite que du bonheur à son ex compagne. Selon lui, il est très chanceux et reconnaissant d’avoir connu l’amour. C’était une expérience incroyable. Il y annonce aussi la sortie du prochain film de Lili Reinhart où il est sûr qu’elle sera incroyable. De son côté, la jeune Lili, quelques heures plus tôt, refusait de parler de rupture. Interviewée par le site Refinery29, l’actrice avait avoué avoir vécu des moments difficiles ces derniers mois. Ce que les gens ont tout de suite interprété comme un aveu de rupture. Elle n’a pas hésité à démentir sur Twitter. Elle disait qu’elle n’aurait jamais osé parler de quelque chose d’aussi personnelle qu’une rupture. Elle voulait seulement évoquer sa dépression.

Lili Reinhart et Cole Sprouse étaient ensemble depuis près de trois ans. Ils ont toujours pris soin de ne rien dévoiler ni commenter sur leur relation.

Un petit retour sur la carrière de l’acteur Cole Sprouse

Cole Mitchell Sprouse est né le 4 août 1992 à Arezzo en Italie. Ses parents sont des américains : Mathew Sprouse et Melanie Wright. Il naît 15 minutes après son frère jumeau Dylan et est nommé Cole à cause du chanteur jazz Nat King Cole. Il commence très tôt sa carrière, avec son frère Dylan Sprouse. Ils tournent dans des spots publicitaires et font des apparitions dans des films comme « Big Daddy », ou « The master of disguise ».

En 2005, il joue Cody Martin dans une production de Disney Chanel « La vie de Palace de Zack et Cody »avec son frère Dylan qui lui, incarne Zack. En 2011, il étudie à l’Université de New York. Il y étudie les sciences humaines et l’archéologie. Il obtient son diplôme en même temps que son frère. Il va participer à quelques fouilles mais se consacrera essentiellement aux systèmes d’informations géographiques.

En février 2016, il fait partie du casting de la série « Riverdale » et incarne le rôle de Jughead Jones. A la base, il a auditionné pour le rôle d’Archie. En janvier 2018, il joue dans le film dramatique « Five feet apart» avec Haley Lu Richardson. En mai 2019, il joue dans le film « Silk Road ».

Coté privé, il est en couple de 2017 à 2020 avec une actrice de la série Riverdale, Lili Reinhart. Il annonce leur rupture en août 2020.

Cole Sprouse se confie sur sa rupture avec Lili Reinharthttps://t.co/uAP3VH5Zdo — HuffPost Québec (@HuffPostQuebec) August 20, 2020

A part le cinéma, Cole est un passionné de la photographie. Il a même avoué au Sunday Times Style qu’il était plus à l’aise derrière la caméra que devant. Il n’avait pas la même passion pour la photographie que pour le cinéma. Selon lui, si la photographie prenait une place plus importante dans sa vie, il pourrait ne plus jamais redevenir acteur. Il possède un site de photographie, où l’on retrouve des portraits, des paysages et même des autoportraits. Cole Sprouse a manifesté contre le racisme en juin 2020 et a même été arrêté par la police.