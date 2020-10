Collection Automne/hiver 2020-2021 : les pulls incontournables pour une saison tendance et bien chaude

L’automne est bien au rendez-vous et il est l’heure forcément d’acheter des pulls pour l’hiver 2020 et 2021. Il y a quelques mois, les grands stylistes et les maisons de haute couture proposaient un défilé avec les tendances de la fin d’année. Bien sûr, le pull a toujours autant la cote, mais certains produits méritent votre attention alors qu’il faudra en délaisser d’autres.

Craquez cet automne pour le pull sans manche https://t.co/tPLwGXqSyq pic.twitter.com/iHdqhhk6KL — ELLE (@ELLEfrance) August 19, 2020

Les meilleurs pulls pour avoir bien chaud en ce début de saison

La météo a été assez problématique puisque nous avons eu des baisses pour les températures assez rapides. Il a donc fallu s’adapter rapidement, d’où l’intérêt de consacrer une séance shopping à ces produits incontournables pour l’automne et l’hiver. Inutile de vous rendre dans des boutiques de luxe, car des versions très sympathiques sont disponibles chez Kiabi, Zara, C&A ou encore H&M.

Le pull sans manche est idéal avec une chemise ou un t-shirt à manches longues, il sera associé à un jean .

. Le pull col roulé n’est pas démodé, il doit être porté avec des manches oversize pour avoir un maximum de style.

La robe pull est un incontournable de la saison, il faut l’adapter en fonction de vos envies, mais n’oubliez pas des collants épais.

Le choix des chaussures sera aussi très importants, la robe pull sera parfaite avec des bottines.

Deux tendances sont aussi au rendez-vous dans toutes les enseignes. Vous avez d’un côté les pulls très classiques avec une couleur unie. De l’autre, il y a une overdose de motifs et il est difficile de trouver un juste milieu entre ces deux tendances.

Bientôt l’automne les gars : collants noir, bottines, cuissardes, petits pull, jupes.. ma saison préférée — cléopatate (@_easiah) September 6, 2020

Comment porter vos nouveaux pulls ?

Inutile d’être un mannequin pour réussir à s’habiller convenablement tout en adoptant le meilleur style. La pièce maîtresse de toutes les garde-robes concerne le jean. Il peut être skinny, slim ou encore classique et droit. Toutefois, le pull s’adapte parfaitement, mais soyez vigilant au niveau des volumes. Il faudra un bas assez près du corps si vous adoptez un pull oversize et l’inverse est aussi à envisager. N’hésitez pas à rentrer l’avant ou l’arrière de votre pull dans votre pantalon afin de mettre en avant quelques atouts de votre silhouette.

Bien sûr, le pull se conjugue aussi avec les jupes, les pantalons de tailleur ou encore les jupes longues. Soyez très attentif aux couleurs et aux motifs. Lorsque ces derniers sont déjà présents au niveau du pantalon, jouez la carte de la sobriété pour le haut du corps. Pour les tons, le moutarde, le marron et le gris sont forcément au coeur de toutes les attentions.