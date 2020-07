Colton Hayes (Arrow) : la mort déchirante de sa sœur durant la pandémie de coronavirus !

Alors qu’on apprenait il y a quelques jours que la série Teen Wolf pourrait bien faire son grand retour à la télévision, c’est une autre nouvelle, bien plus tragique cette fois-ci, qui place à nouveau Colton Hayes au centre de l’attention du public. En effet, ce dernier vient d’annoncer la mort de sa sœur, après une longue maladie, dont il était très proche.

Colton Haynes pleure la perte de sa sœur

Jeudi 9 avril, la star d’Arrow, 31 ans, a rendu un hommage exceptionnel à sa sœur, en publiant un message plein d’émotion sur son compte Instagram, accompagné d’une série de photos de famille chères à son cœur.

« Je suis à court de mots. Ma magnifique sœur Julie est décédée d’une longue bataille contre le cancer. Mon cœur se tord de douleur, et je fais de mon mieux pour me concentrer sur le fait qu’elle était reconnaissante et qu’elle ne souffre plus. Je me souviens de tous ces moments incroyables que nous avons passés ensemble… mais je me sens absolument abasourdi que notre famille ne puisse pas être ensemble, pour se réconforter durant cette période paralysante. », a-t-il déclaré.

Julie est née à Bennington, dans le Vermont, le 2 mars 1969 et vivait à Pownal, avec son mari de 28 ans, Kenneth Held, et leurs 3 enfants « dont elle était si fière », selon une nécrologie sur le site de la maison funéraire. Tout au long de sa vie, elle a occupé divers emplois consacrés aux autres, et notamment dans les services sociaux et l’éducation. Elle laisse derrière elle son mari et leurs enfants, ainsi que ses parents, frères et sœurs, beaux-parents, nièces, neveux et petits-enfants.

Des funérailles difficiles pour la sœur de Colton Haynes

Malheureusement, la famille ne peut pas se réunir pour les funérailles de Julie, en raison de la pandémie de coronavirus qui sévit aux États-Unis.

Une cérémonie pour honorer la vie de Julie aura donc lieu à une date ultérieure.

Colton a voulu rendre hommage malgré tout à sa sœur sur les réseaux sociaux, en partageant des photos de moments passés en famille, avec leurs frères et sœurs et leurs autres proches.



Colton Haynes paraissait en effet très proche de sa sœur, avec laquelle il avait partagé plusieurs clichés au fil des années, sur son compte Instagram. Malgré la grande différence d’âge qui les séparait, tous deux entretenaient une relation presque fusionnelle selon leurs proches. C’est donc une terrible tragédie pour l’acteur, qui doit maintenant faire face au long processus de deuil, dans un contexte qui n’est pas des plus évidents. Toutefois, on peut espérer que le jeune homme soit bien encadré, puisqu’il se trouverait confiné avec sa grande famille.