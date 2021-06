Combien de gouttes de CBD pour dormir ?

Plusieurs facteurs ne favorisent pas les nuits de sommeil complètes comme le stress, l’utilisation d’écrans au quotidien. La population ressent de plus en plus de frustration lorsqu’il faut s’endormir. Pourtant, les nuits réparatrices sont plus qu’indispensables pour mener une vie sereine.

Pourquoi le CBD est-il bon avant de dormir ?

Beaucoup de personnes se tournent vers les somnifères, mais il existe une solution moins contraignante, efficace et surtout naturelle : le CBD. La consommation de CBD n’entraînera aucune accoutumance ni effets secondaires. Mais cela à l’air presque trop beau et pourtant il y a de nombreux bienfaits.

Les bienfaits du CBD

Le CBD permet de vous endormir plus vite puisqu’il possède des propriétés apaisantes et anti-inflammatoires qui réduisent le stress, détendent tous les muscles et soulagent les douleurs physiques. Il permet aussi de calmer les émotions et toutes sortes d’états émotionnels en prévenant la dégradation des neurotransmetteurs responsables des facultés cognitives. Finalement, le cannabidiol agit sur la production de mélatonine, l’hormone du sommeil, en la favorisant. Le CBD, non seulement permet de dormir plus rapidement, mais aussi mieux et surtout plus longtemps, puisqu’il vient réguler les phases de sommeil paradoxal. Le sommeil sera donc beaucoup plus réparateur et plus riche en rêve. Il va également venir contrer l’apnée du sommeil. En consommant ce cannabinoïde naturel, vous bénéficierez d’un sommeil plus profond et surtout plus relaxant.

Quel dosage et quelle forme de CBD à consommer avant de dormir ?

Il y a un avantage au CBD, c’est que contrairement aux médicaments il n’y a pas de risque de surdosage puisque d’après des études, il serait plus judicieux de prendre une dose élevée sur une courte période. Pour autant, cela ne veut pas dire que sur le long terme, le CBD serait nocif, mais simplement que son efficacité est plus optimale sur une courte durée. Il faut aussi choisir de quelle manière le consommer : en huile, fleur ou résine de CBD, Infusion ou bien vaporisation. Cependant, il faut savoir que la vaporisation a un effet beaucoup plus immédiat que les produits comestibles et les huiles mais ces derniers ont un effet plus long. Bien que le CBD soit très positif pour le sommeil et la santé, est-ce qu’il soigne définitivement les troubles du sommeil et provoque des effets secondaires ?

Provoque-t-il des effets secondaires et soigne-t-il définitivement les troubles du sommeil ?

Le fait que le CBD soit une molécule naturelle change beaucoup de choses car cela ne provoque aucune accoutumance ni d’effet secondaire, ni risque de surdosage. C’est pourquoi beaucoup de personnes privilégient cette substance aux médicaments, et somnifères qui sont eux, addictifs. Et pourtant ils sont quand même disponibles et en vente libre dans les pharmacies. Mais comme il n’est pas considéré comme un médicament mais plutôt un complément alimentaire, il n’a pas vocation à soigner les maladies. Cependant, il permet tout de même de réduire certains symptômes de certains troubles comme ceux du sommeil. Il est tout de même primordial de consulter un professionnel de la santé pour trouver la solution la plus adéquate à votre problème. Surtout si ce dernier est présent dans votre quotidien depuis longtemps.

En conclusion, il est idéal de prendre quelques gouttes par jour, mais en tenant compte de certains paramètres comme la concentration de l’huile de CBD, la chimie corporelle, le poids corporel et la gravité du trouble du sommeil. Le dosage ne peut pas être figé, puisque quelqu’un qui fait 80 kilos ressentira moins les effets du CBD, qu’une personne de 40 kilos qui ingère la même dose. Par exemple, quelqu’un qui pèsera 90 kilos aura un dosage journalier qui variera entre 20 et 33 Mg, tandis que pour une personne qui pèse 70 kilos, le dosage oscille entre 15 et 25 Mg. Il est également nécessaire de commencer par des micros doses, puis des doses standards, puis enfin des macros doses si cela ne suffit pas. Il faut tester pour savoir laquelle vous aidera vraiment. Une chose est sûre c’est que le CBD sera votre allié contre beaucoup de choses et une excellente alternative contre les médicaments comme les somnifères qui provoque une accoutumance. Maintenant que le CBD n’a plus de secret pour vous, à vous de tenter l’expérience et voir si vous pourrez enfin retrouver votre sommeil réparateur d’antan.