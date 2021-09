Commémoration des 20 ans des attentats du 11 septembre 2001 : les personnalités politiques françaises !

Le 11 septembre 2021 marquait le 20e anniversaire de ce que l’on pourrait appeler l’attentat terroriste le plus meurtrier de l’histoire. Placé désormais sous le symbole de lutte contre le terrorisme, ce jour représente une tribune pour les gouvernements de nombreux pays pour condamner les atteintes aux libertés individuelles et à la vie humaine. Plusieurs personnalités politiques françaises ont sacrifié à cette tradition à l’instar du président Emmanuel Macron.

Nous n’oublierons jamais…

Les hommages rendus aux près de 3000 victimes qui ont succombé dans l’attaque du World Trade Center de New York interviennent dans une atmosphère géopolitique tendue où les États-Unis, après une vingtaine d’années de guerre sont obligés de retirer leurs forces d’Afghanistan.

Le président français Emmanuel Macron y a procédé dans la sobriété. « Nous n’oublierons jamais. Nous combattrons toujours pour la liberté », a-t-il tweeté dans la journée de ce vendredi. Une traduction en anglais de son hommage s’ajoute à son message : « We will never forget. We will always fight for freedom ».

Ce bout de message du président est également accompagné d’une petite vidéo montrant un drapeau américain piqué sur le perron de l’Élysée. On peut y voir un zoom sur le drapeau américain, ensuite un élargissement sur deux drapeaux français qui l’entourent avant une montée vers le ciel où apparaissent la phrase « Never forget 9.11.2001 »

De son côté, la candidate du Rassemblement National connue pour sa verve contre le terrorisme a également levé la voix. « Chacun garde en mémoire les images bouleversantes du World Trade Center. En 20 ans, cette menace mortelle n’a pas faibli et doit être combattue avec une détermination totale », a-t-il commenté.

François Xavier Bertrand, candidat à l’élection présidentielle de 2022 a également réagi dans un tweet en ces termes : « la guerre contre l’islamisme qui a aussi durement frappé notre pays doit être menée sans relâche ».

Candidate de droite, Valérie Pécresse raconte qu’il y a 20 ans, elle regardait la télévision en direct dans son bureau à l’Élysée, « Et voilà ce que j’ai vu. Une déflagration pour le monde et le début d’une guerre sans merci contre le terrorisme islamiste. Elle continue ! »

Selon Nicolas Dupont-Aignan, ce « 11 septembre marquera à jamais le jour où, plongé dans l’horreur, le monde occidental découvrait un totalitarisme naissant ». Il soutient que cette souffrance que nous avons connue sur notre sol doit nous pousser à agir pour tous.

Pour finir, la maire de Paris et candidate probable aux présidentielles de 2022 a déclaré qu’il y a 20 ans, « nous étions saisis d’effroi », et « ces évènements ont à jamais changé la face du monde ».

Les attentats du 11 septembre 2001 : le début du terrorisme international au 21e siècle

Les attentats du 11 septembre désignent quatre attentats-suicides perpétrés le même jour et prenants pour cible, le World Trade Center, le Pentagone et le Capitole. Cette opération de tuerie de masse organisée sous l’instigation du mouvement islamiste Al-Qaida a causé la mort de 2977 personnes et de 19 terroristes. Entre 6291 et 25 000 blessés ont été également décomptés.

Cet attentat suicide ayant employé le détournement des avions de ligne comme arme a ouvert dès lors, un combat sur différents fronts entre les gouvernements de plusieurs pays contre les réseaux djihadistes utilisant la terreur et la barbarie pour faire passer leur cause.