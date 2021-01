Accepter d’être handicapé, c’est une compréhension et une acceptation du fait que vous devez apporter des changements à votre façon de faire les choses. Sans l’acceptation de la réalité de votre situation, vous n’obtiendrez pas l’attitude nécessaire pour aller de l’avant. Trouvez quelqu’un à qui parler, qui vous écoutera selon vos conditions.

Est-il possible de bien vivre avec un handicap ?

La plupart d’entre nous s’attendent à vivre longtemps et en bonne santé. Ainsi, lorsqu’une blessure ou une maladie invalidante vous frappe, elle peut déclencher toute une gamme d’émotions et de peurs déstabilisantes. Vous vous demandez peut-être comment vous serez capable de travailler, de trouver ou de garder une relation, ou même d‘être à nouveau heureux. Mais bien qu’il ne soit pas facile de vivre avec un handicap, ce n’est pas forcément une tragédie. Et vous n’êtes pas seul, des millions de personnes ont parcouru cette route avant vous et ont trouvé des moyens non seulement pour survivre, mais aussi pour prospérer.

Comment accepter votre handicap

Pour avancer dans votre nouvelle vie, il faut d’abord que vous arriviez à accepter votre destin. Voici quelques étapes à faire pour que vous puissiez enfin aller de l’avant :

Acceptez que vous êtes handicapé et trouvez un bon vérificateur

Faire face à la réalité que vous avez un handicap permanent est intimidant. Comme un alcoolique, jusqu’à ce que vous acceptiez que vous avez un problème, vous ne prendrez jamais le contrôle de la situation. Ce n’est que lorsque vous acceptez que vous avez un handicap, que vous pouvez vous tourner vers l’avenir.

Si vous vous accrochez au passé, vous n’avancerez jamais. Pour ce faire, vous devrez chercher un bon auditeur.

Parlez de tout avec lui, soyez ouvert, demandez-lui comment gérer vos douleurs, comment être un bon parent par exemple ou comment vous pourriez garder un emploi, et comment vous pourriez vous sentir mieux dans votre peau.

Ce suivi va vous apporter beaucoup de positivité dans votre vie, c’est pourquoi il est nécessaire d’accepter votre état de santé, et par la suite avancer petit à petit.

Faites le deuil des choses que vous ne pouvez plus faire

C’est une étape difficile, mais aussi nécessaire. Au lieu de vous attarder sur les choses que vous ne pouvez plus faire, faites le deuil et concentrez-vous sur ce que vous pourriez accomplir. Cherchez d’autres moyens de faire les choses qui vous tiennent à cœur compatibles avec votre type d’handicap.

Ne vous arrêtez pas à ce que vous ne réussissez plus à réaliser, cela vous empêchera d’aller de l’avant. Focalisez-vous sur ce que vous êtes capable de faire et trouvez d’autres plaisirs.

Cherchez des gens qui peuvent vous inspirer

Cherchez des gens qui vous inspirent, et laissez-les vous enseigner que rien n’est impossible.

Vous pourriez également :