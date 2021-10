Comment aménager votre petit espace de chambre de façon optimale ?

Voulez-vous déménager dans une petite chambre où vous devez arranger toutes vos affaires ? Sachez que ce n’est pas facile d’y arriver, mais c’est possible. Voici les meilleurs conseils à appliquer afin d’utiliser convenablement l’espace de votre petite chambre.

Installez les meubles adaptés à votre chambre

Pour économiser d’espace dans une chambre exiguë, la première règle à respecter est de choisir les meubles dont le volume s’adapte aux dimensions de votre chambre. Par exemple, évitez d’installer des meubles imposants. Ces modèles pèsent lourd et ne sont pas faciles à déplacer.

Les meubles imposants prennent assez d’espace et ne facilitent pas une bonne aération du cadre. L’idéal est de choisir les meubles suspendus. Légers et faciles à déplacer, ils sont compacts et occupent moins de place. De même, privilégiez un lit qui intègre les coffres. Ainsi, vous gagnerez de place pour ranger certaines de vos affaires.

Posez des étagères et des tiroirs de rangement

C’est l’un des meilleurs moyens pour arranger votre petite chambre de manière optimale. Les étagères fixées au mur sont les plus préconisées. N’hésitez donc pas à les placer si vous disposez un cadre. C’est un dispositif qui comporte plusieurs niveaux d’étage. Chaque niveau vous offre de place pour arranger vos affaires. Vos livres, vos accessoires de beauté ainsi que vos bibelots trouveront tous de place.

Pour arranger vos affaires de manière optimale, vous devez opter pour les tiroirs de rangement. C’est un excellent moyen de gagner de place sur tout votre mobilier. Vous pouvez intégrer facilement des tiroirs intégrés à votre lit ou à votre bureau. De même, il est possible de trouver des meubles dotés de tiroirs de rangement. En réalité, il est facile de ranger dans ce type d’espace vos petites affaires qui trainent partout. Avec une bonne organisation, il est également simple de distinguer et de retrouver rapidement les accessoires rangés.

Adoptez un lit mezzanine en hauteur

Pour installer un lit dans votre chambre de petite taille, optez pour un lit mezzanine en hauteur. Dans votre chambre, tous les espaces sont exploitables y compris le dessous du plafond. Le lit mezzanine est une option qui vous permet de profiter convenablement de l’espace en hauteur. Ce type de lit vous libère de place au sol que vous pouvez utiliser pour votre bureau. Une échelle est mise à votre disposition pour accéder au lit en cas de sommeil.

Privilégiez un lit escamotable

Le lit escamotable est conçu pour s’intégrer dans les petits espaces. Ce type de lit est une meilleure alternative au lit classique. En réalité, un lit escamotable est multifonctionnel. Si le temps de votre sommeil arrive, il suffit de le dresser simplement. En un seul dispositif, il intègre tous les éléments d’une literie.

Au réveil le matin, vous pouvez le redresser et l’utiliser comme une armoire. Cette dernière pourrait également vous servir pour ranger des accessoires dans la journée. Il existe également des lits escamotables qui intègrent les meubles. Ainsi, dans la journée, vous pouvez transformer votre lit en un mobilier. Le fait que ce lit soit pliable n’entache en rien le confort. Mieux, vous associer parfaitement une tête de lit et un bout de lit.