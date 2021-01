Il existe dans un couple plusieurs étapes par lesquels on doit passer, notamment du point de vue physique des choses. Il existe un enchaînement de stades qui se succèdent les un après les autres. D’abord cela commence par se prendre la main, puis vient ensuite l’étape du baiser, une étape jugée extrêmement importante.

Quand on est une fille, il est beaucoup plus difficile d’initier cette étape, on a tendance à attendre que cela soit l’autre partie qui fasse le premier pas. Mais comment faire pour que cela soit ainsi ?

Nous vous disons tout sur comment amener votre petit-ami à vous embrasser, il suffit uniquement de lire l’article qui suit.

Faites-lui savoir et veillez à sa façon de le faire

Tout d’abord et avant tout, il est nécessaire de lui faire savoir que vous avez envie qu’il vous embrasse, c’est la première étape qui précède toutes les autres.

Il sera nécessaire de souligner le fait que vous voulez qu’il vous embrasse plus souvent par exemple, et à quel point cela serait important pour vous. Le mieux serait de savoir l’exprimer à votre manière et de façon subtile, afin que le message puisse atteindre correctement votre petit-ami. De cette manière, vous encouragerez ce dernier à le faire, il sera donc plus enclin à vous embrasser et ne reculera pas devant la prochaine occasion de le faire.

Il sera ensuite nécessaire de remarquer sa façon de vous embrasser lorsqu’il le fera. Il existe plusieurs types de baisers :

Doux et légers

Prolongés

Passionnés

Même si ce dernier ne répond pas à ces critères, il ne faudra jamais critiquer votre petit-ami sur sa façon de le faire. S’il ne sait pas embrasser, cela a pu être la raison pour laquelle il ne l’a pas fait en premier lieu. C’est pour cela que votre mission à partir de là sera de lui redonner confiance en lui. Décidez de la manière dont vous voulez que les baisers se déroulent, si vous souhaitez être embrassée de manière passionnée, commencez par l’embrasser en suivant sa façon de faire, puis menez la barque là où vous voulez qu’elle aille.

Dites lui que vous ne savez pas le faire

C’est l’une des nombreuses façon de procéder, cela permettra simplement à votre petit-ami de se sentir plus à l’aise dans le cas où lui aussi n’a jamais franchi le pas. Vous briserez alors la glace et permettrez un échange plus constructif sur le sujet, vous ne serez pas gênés lors que vous l’aborderez la prochaine fois.

C’est aussi une manière de lui redonner confiance en lui, il sera alors plus apte à le faire sans pour autant ressentir une gêne immense, croyant que vous être trop expérimentée pour lui.

Enfin, si toutes ces solutions ne vous conviennent pas, il est toujours possible de le faire vous-même, c’est la meilleure façon de procéder afin de ne pas s’éterniser en attendant que ça soit votre petit-ami qui fasse le premier pas. De cette manière, vous montrerez clairement à votre petit-ami que vous n’êtes absolument pas gênée de le faire.