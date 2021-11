Comment apprendre à un enfant à faire ses lacets de chaussures ?

Lorsque les enfants commencent à grandir, leur apprendre à faire eux-mêmes certaines choses contribuent à leur épanouissement. On peut par exemple leur faire porter au début des chaussures à scratch. Mais dès qu’ils acquièrent une certaine motricité et la dextérité suffisante, la grande aventure des lacets pourra commencer. Il faudra donc leur apprendre à les nouer tous seuls comme des grands. Avec les bonnes astuces, cela devient rapidement un jeu d’enfant.

La technique des oreilles de lapin

La méthode des oreilles de lapin est sans doute l’une des meilleures activités pour apprendre à son enfant comment nouer facilement ses lacets. Il est important de procéder par étapes pour que l’enfant puisse petit à petit assimiler la technique.

D’abord, il faut prendre un lacet dans chaque main et croiser les deux bouts entre eux. Ensuite, il faut former un nœud, en passant par chaque lacet dans son opposé, puis serrer doucement en tirant chaque cordon de lacet. Après, il faut réaliser une grande boucle au bout de chaque lacet. Enfin, il faut faire passer les boucles à forme d’oreille de lapin du dessus dans le trou et tirer vigoureusement afin que les lacets se resserrent. Il est essentiel de toujours mettre l’enfant à vos côtés, pour qu’il puisse bien voir et répéter lui-même les gestes dans le bon sens et non en sens inverse.

La technique de la boucle de papillon

La boucle de papillon est une méthode assez courante pour apprendre aux enfants à nouer leurs lacets. Elle consiste à mettre l’enfant à vos côtés, puis faire un nœud simple, qui sera en quelques sortes le corps du papillon.

Faites ensuite une boucle avec le lacet gauche afin d’en faire une première aile de papillon. L’enfant se rendra alors compte qu’une seule aile est insuffisante pour voler. Pour créer la seconde aile, passez l’autre lacet autour de l’autre boucle en forme d’aile et dans le trou ainsi formé. Il faudra enfin serrer le tout pour que la seconde aile soit formée.

La technique des serpents dans les trous

C’est sans doute la technique la plus simple et la plus utilisées de toutes. Il suffit juste de prendre les deux lacets pour en faire un nœud, puis en refaire un autre plus détendu. Mettez alors un des lacets dans le trou formé par le deuxième nœud. Le même procédé est ainsi répété de l’autre côté.

La pédagogie Montessori

Au-delà du développement de la motricité, le travail manuel facilite aussi l’apprentissage. Encore appelée méthode des chaussures en carton, la pédagogie Montessori permet à l’enfant de s’exercer à nouer des lacets.

Plus simplement, la technique consiste en la création d’une chaussure en carton. Cela permettra à l’enfant de passer les lacets à travers les trous autant de fois qu’il le souhaite. Il faut juste dessiner les chaussures sur un carton, ainsi que les trous prévus pour le laçage. À l’aide d’un poinçon, trouez les points marqués et découpez le carton. Une fois le carton prêt, vous pourrez montrer à votre enfant comment lacer ses chaussures suivant les procédés décrits ci-dessus.