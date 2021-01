À la fois l’une des plus belles langues au monde, mais aussi et malheureusement la moins comprise, la langue des signes est un langage visuel et gestuel qui se base principalement sur le langage mimique, l’imitation (caractéristiques d’une action ou d’un objet), l’allusion, la symbolisation et les conventions. L’expression du visage est cependant très importante. Elle est utilisée par les personnes malentendantes, mais aussi par certains entendants.

La langue des signes n’est pas un langage universel, tout comme les autres langues que nous connaissons, elle est différente d’un pays à un autre. La langue des signes française et américaine par exemple ne sont pas les même, l’une utilise une seule main pour épeler un mot tandis que l’autre utilise les deux.

Pourquoi et comment apprendre la langue des signes ?

Apprendre cette langue a pour objectif de permettre aux malentendants de communiquer avec leurs proches, ainsi qu’entre eux. Elle permet aussi aux entendants de communiquer avec les déficients auditifs.

Elle aide aussi les gens à s’épanouir et apporte satisfaction et ouverture d’esprit.

Cette langue n’est pas très difficile à apprendre, avec de la volonté et de l’exercice. Vous trouverez ci-dessous quelques points qui vous éclaireront sur la façon d’apprendre cette si belle langue, ainsi que les étapes qui vous permettront d’y arriver :

Apprenez à épeler l’alphabet avec vos doigts ;

Apprenez les bases comme «bonjour», «comment allez-vous ?», «merci» et «au revoir» ;

Ajoutez des expressions et du vocabulaire graduellement à vos connaissances de base ;

Achetez-vous des livres et un bon dictionnaire ;

Investissez dans des cours pour l’apprendre ;

Intégrez et familiarisez-vous avec la culture sourde ;

Essayez de discuter avec les personnes sourdes ;

; Apprenez la grammaire de la langue des signes (les temps du verbe, l’alphabet dactylographique, ainsi que la date exacte).

Communiquer avec une personne sourde : quelques conseils

N’oubliez pas que les personnes sourdes sont comme vous et moi, elles ont aussi la capacité de lire sur vos lèvres même si vous ne parlez pas la langue des signes.

Donc, voici quelques conseils pour mieux communiquer avec elles : mettez-vous toujours bien en face de la personne et évitez les cigarettes ainsi que les stylos dans la bouche, ne baissez pas la tête, ne détournez pas le regard et ne tournez pas le dos. Ne changez pas de sujet avant de les avoir prévenus. Évitez d’utiliser des phrases trop longues (préférez des phrases courtes). Articulez bien et n’hésitez pas à répéter en cas d’incompréhension, n’oubliez pas que crier ne sert à rien, car le plus important est l’articulation, vous aurez beau crier cela ne changera rien. Et au contraire, cela pourra même vexer la personne en face de vous, car les mimiques faciales qu’on fait lorsque on crie se rapprochent beaucoup de nos mimiques lors de l’énervement ou l’agacement.