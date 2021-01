Un comportement passif agressif est exprimé par une attitude dite passive mais qui exprime indirectement de la violence ou de la haine envers quelqu’un sans le montrer directement ou autrement dit sans l’assumer, ce qui évite la confrontation. Ce genre de problème est très fréquent dans le milieu du travail, chose qui est très dérangeante et peut causer des problèmes professionnels, il est important d’adopter un comportement prudent face à ce cas de figure.

Le comportement à adopter

Il faut toujours agir avec fermeté et confiance, tout en faisant part des ambiguïtés qu’il peut y avoir pour éviter que l’histoire s’aggrave, donc toujours communiquer et ne pas hésiter à poser des questions pour être sûr de ne pas se tromper sur le sujet, car oui ça arrive que l’on se trompe et qu’on pense qu’on est face à ce problème or que non, donc autant bien éclaircir les choses pour bien fixer ses idées.

Lorsqu’on est face à ce genre de personnes, il est important d’observer pertinemment ce qu’ils font que ce qu’ils disent car généralement les deux ne se suivent pas, mais en terme général il faut bien les observer pour mieux les cerner et cerner leurs attentes.

Le plus important est de ne jamais s’emporter au risque de tomber dans le piège et répondre avec agressivité ce qui est tout à fait nocif, donc toujours veillez à rester détaché, tout en montrant que l’on comprend pas ce qu’ils insinuent.

Dans le cas où ils disent être maltraités, il suffit de leur dire qu’ils peuvent résoudre le problème, ce qui peut stopper ou au moins freiner cette idée de maltraitance qui évidemment est tout à fait fausse dans la plupart des cas.

Les techniques à appliquer lorsqu’on est face à un passif agressif

Il y a une façon de se comporter et de réagir de façon calme envers ce genre de personne pour ne pas aggraver la situation tout en leur faisant comprendre qu’on sait ce qu’ils veulent réellement.