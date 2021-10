Comment assortir vos chaussures selon votre style ?

Les chaussures sont des accessoires importants pour un style vestimentaire réussi. Elles peuvent ajouter une touche de couleur à votre style et vous rendre plus élégant. Si vous ne savez pas comment associer les chaussures aux vêtements, voici quelques conseils pour ne plus vous tromper.

Pour une apparence professionnelle

Si vous voulez avoir un look professionnel réussi, les chaussures Oxford et les chaussures derby sont deux styles incontournables. Évidemment, ces styles de chaussures sont sans aucune hésitation limitées pour vos rendez-vous d’affaires. Ces chaussures pour hommes sont vos meilleurs compagnons avec des styles exquis en toute situation.

Bien que ces deux paires de chaussures puissent sembler identiques à première vue, il faut tout de même savoir que les chaussures Oxford proposent des lacets dits « fermés », tandis que les chaussures derby proposent des lacets dits « ouverts ». La principale différence réside alors au niveau des lacets qu’arborent ces accessoires. En conséquence, les accessoires oxford ont une forme plus fine et un look plus formel, tandis que les chaussures derby sont plus amples.

Avant de choisir l’une de ces deux paires de chaussures, vous devez savoir quel style vous souhaitez porter et le type de vêtements qui les combine. En effet, les chaussures Oxford sont très adaptées à une tenue professionnelle, et peuvent également être parfaitement assorties à des costumes deux ou à trois pièces. Quant aux derbys, ils peuvent donner un style très chic, même avec un jean.

Pour la création d’un look décontracté et chic

Si vous désirez allier élégance et décontraction, il est conseillé d’opter pour des mocassins ou des chaussures bateaux. En effet, pour porter des mocassins avec un look très épuré ou un style très décontracté, oubliez le jean et pensez plutôt aux modèles de chinos colorés. Un tee-shirt et une veste de costume viendront compléter le tout et casser le côté trop décontracté.

Contrairement aux idées reçues, les chaussures bateaux peuvent être portées toute l’année. Ils peuvent être combinés avec un jean ou un chino retroussé aux chevilles. Pour les hauts, un simple tee-shirt ou une chemise avec un pull suffit pour compléter votre tenue. Enfin, évitez à tout prix la même couleur que les chaussures et les pantalons.

Pour un style aventureux

Pour avoir un look d’aventurier et se sentir à son aise, il est conseillé d’enfiler des bottes. Ce sont des chaussures parfaites pour se donner un style chic et aventureux. C’est un accessoire tendance dans le vestiaire masculin. Elles sont très adulées par de nombreux hommes qui désirent conserver leur masculinité. Elles sont généralement portées amples et non serrées aux chevilles. Il est également possible de les porter légèrement au-dessus de la languette du pantalon.

Il existe de nombreux modèles de bottes pour un style aventureux. Les bottines Chelsea sont l’un des styles les plus populaires pour les hommes et reviennent en force. On les associe généralement à des jeans skins et des chemises, mais l’avantage de ces bottines est qu’elles peuvent être assorties à la plupart de nos vestiaires. Pour un style aventureux, c’est la chaussure qu’il vous faudra.