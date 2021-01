Avoir du swag veut dire, contrairement à ce que beaucoup de personnes croient, avoir une excellente mentalité et une attitude plus ou moins bonne. Ainsi, lorsque une personne possède du swag, tout ce qu’elle fait et tout ce qu’elle porte devient plus cool. De ce fait, pour avoir du swag il faudrait commencer par avoir de l’attitude et ensuite seulement penser à sa garde robe.

Comment avoir du swag : quelles sont les différentes phases à connaitre pour avoir du swag ?

D’abord, vous devez commencer par l’ajustement de votre attitude. Ainsi, vous devez vous montrer plus que fier de tout ce que vous possédez. N’hésitez surtout pas à vous monter quelque peu original en mettant votre petite touche personnelle à votre garde robe ainsi qu’à vos vêtements. De plus, vous ne devriez en aucun cas vous montrer haineux, soyez plutôt cool avec tout le monde et fréquentez des personnes qui vous rendent, de jour en jour, encore meilleur que vous ne l’êtes, en plus vous devriez arrêter de vous soucier de ce que les personnes autour de vous disent sur vous.

Pour un garçon, avoir du swag c’est avant tout avoir le bon langage qui se dégage de votre corps. Ainsi, il ne faut jamais regarder le sol mais toujours avoir la tête bien haute. N’oubliez pas que vous devez aussi penser à votre tenue vestimentaire et ainsi porter les vêtements adéquats comme des tee shirts larges et des sweet à capuches, côté chaussures préférez plutôt les baskets. Mais, vous ne devez surtout pas oublier les accessoires comme une montre en or, des lunettes noires sans montures, etc.

Pour une fille, avoir du swag passe par le corps et le langage que ce dernier dégage. Ainsi, vous devez assumer totalement votre corps et montrer à toutes les personnes aux alentours que vous l’acceptez et l’aimez. Pour les vêtements, vous pouvez porter ce que vous voulez, que ces derniers soient moulants ou larges peu importe tant que vous l’assumez totalement. Côté maquillage et coiffure de cheveux, vous devez les rendre quelque peu stylés et ce en créant votre propre look et ainsi prêter plus d’attention à ce que vous dégagez.

Comment avoir du swag : quelles sont les manières de développer sa confiance intérieure ?

Afin de développer sa confiance intérieure et avoir plus de swag, vous devez :

Avoir confiance.

Marcher haut.

Savoir de quoi parler.

Regarder les personnes dans les yeux.

Vous sentir à l’aise dans votre peau.

Vous habiller avec originalité.

Partager vos opinions.

Conserver un petit air de mystère.

Ne pas être une personne fausse.

Pour conclure, le swag consiste beaucoup plus à avoir une attitude cool et à l’adopter plutôt que d’avoir beaucoup de vêtements dans votre garde robe car ces derniers à eux seuls ne suffisent pas forcément à avoir du swag. L’attitude et la confiance en soi sont les maîtres mots du swag.