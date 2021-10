Comment bien découper une pastèque facilement ?

Aimez-vous les pastèques pour votre dessert parce que gorgée de vitamine et d’eau ? Mais découper la pastèque est une tâche qui vous pose de difficultés. Découvrez les astuces pour bien découper votre pastèque facilement sans trop vous gêner.

Pastèque sous forme de petits cubes classiques

Coupez la pastèque en quartiers. Coupez-les horizontalement puis verticalement pour former un carré. Découpez ensuite en couches dans la chaire, et terminez enfin à la jonction avec la zone blanche.

La découpe en cubes est plus professionnelle

Avant tout, coupez les extrémités de la pastèque. Coupez ensuite le fruit en deux parties. Placez la pastèque sur une planche à découper avec l’extrémité large vers le bas. Utilisez un couteau pour retirer la peau. Fixez fermement le bloc de chaire sur le dessus et coupez-le horizontalement.

Ensuite, coupez-le verticalement. Enfin, perpendiculairement aux tranches précédentes, coupez les tranches verticalement (de façon à obtenir un carré). Répétez la même opération avec l’autre moitié de la pastèque.

Techniques d’obtention de tranches

Utilisez un long couteau pour couper la pastèque en quartiers, de préférence dentelés. Ensuite, utilisez le couteau pour couper le long de la forme de la peau entre la zone blanche et la zone rouge de la chaire pour les séparer. Puis déposez un quart de la peau et couper plusieurs tranches fines dans la zone rouge.

Technique pour experts

La pastèque vient de la famille des citrouilles. Par conséquent, les experts appliquent la même méthode de coupe, qui consiste à couper chaque côté de la pastèque en tranches pour lui donner un peu de planéité. Placez ensuite la pastèque sur un côté. Et, coupez la partie de peau de haut en bas. Si la pastèque entière est très énorme, tranchez-la en deux, en utilisant la même technique de coupe de haut en bas.

Technique triangulaire

Il suffit simplement de s’équiper d’un long couteau tranchant. Prenez votre pastèque, placez-la sur son « côté » et coupez-la en fines tranches, comme si vous tranchiez du pain ou encore des saucisses. Prenez chaque cercle, et coupez en triangles. Puis, coupez une petite fente dans la peau et mettez-y un petit bâton. Mettez-le au réfrigérateur et posez-le à plat, et si possible, séparez les triangles pendant au moins 2 heures. Vous obtiendrez donc un bâtonnet de sorbet maison très sain.

Coupez la pastèque en petits cubes pour la frime

Équipez-vous d’un bon couteau long. Coupez votre pastèque en deux parties. Placer une partie sur la planche à couper côté chair vers le haut. Tenez fermement la moitié du fruit et coupez l’extérieur de la tranche en veillant à laisser toute la « tige » afin que les tranches ne puissent pas se séparer.

Découpez ensuite la partie rouge en grilles (horizontales, puis verticales). Enfin, sur un récipient, pressez de façon douce la moitié de votre pastèque de l’extérieur pour décoller le cube. L’inconvénient de cette méthode est que la moitié la plus bombée de la pastèque aura inévitablement de la chair non coupée qui restera.