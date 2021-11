Comment bien préparer votre entretien d’embauche ?

Pour recruter de nouveaux employés après une sélection préalable de profils divers, les entreprises procèdent le plus souvent par un entretien d’embauche. Une ultime phase qui leur permettra de jauger plus concrètement les capacités des postulants. Chez ces derniers par contre, cette étape constitue une véritable source de stress. Néanmoins, avec quelques conseils simples et pratiques, il est possible de mettre toutes les chances den son côté pour son entretien d’embauche.

L’importance de faire des recherches préalables sur l’entreprise qui recrute

Afin de démarrer votre entretien d’embauche sous de bons auspices, il est important de faire bonne impression dès les premières minutes de vos échanges avec le responsable chargé du recrutement.

Ainsi, vous devrez savoir à l’avance qu’après la présentation de votre profil professionnel, les questions préliminaires durant ce genre d’entretien concerneront la structure ou la société qui souhaite vous employer. Il sera donc essentiel à ce niveau que vous soyez en mesure de démontrer que vous possédez un minimum d’informations à ce sujet.

La tâche vous reviendra donc de préparer des fiches qui renseignent sur l’histoire de création de l’entreprise, son parcours, ses activités ainsi que ses projets à court, moyen ou long terme. La plupart du temps, il est possible d’obtenir de telles informations par le biais d’internet ou alors grâce à des revues spécialisées. Préparer et assimiler ces fiches vous permettront de vous démarquer de la masse afin de prouver au recruteur que vous aspirez réellement à faire partie de leur équipe.

La nécessité d’anticiper les réponses à certaines questions pièges

Les entretiens de recrutement peuvent d’une certaine façon être comparés à des examens de classe. Vous devrez donc être en mesure de prévoir certaines questions de votre examinateur afin d’éviter d’être surpris dans le feu de l’action.

Ces questions sont le plus souvent appelées questions pièges car elles n’ont pas de réponses précises et permettent d’analyser la valeur ajoutée que le postulant à l’emploi pourra apporter à la société. Il peut s’agir de vous demander par exemple quelles sont les difficultés, failles ou faiblesses que vous avez identifié au niveau de la société, les moyens qui selon vous pourront permettre de les résoudre et quelles sont les nouvelles orientations de buts que doit poursuivre la société.

Ce sont autant de questions qui impliqueront également de votre part des recherches approfondies afin de fournir des propositions adéquates. Vous pouvez par exemple vous baser sur les anciens bilans économiques de l’entreprise ou encore ses prévisions d’expansion d’activités afin d’être mieux outillés sur ces thématiques.

La recherche de solutions anticipatives pour la gestion de son stress

Même en réussissant à vous préparer efficacement contre les différentes éventualités au sujet de votre entretien d’embauche, il y a de fortes chances que votre esprit soit toujours en train d’envisager des circonstances d’inquiétudes qui ne feront qu’augmenter votre niveau de stress.

Il est donc important en ce moment d’adopter des habitudes qui pourront favoriser votre détente et votre confiance en vos potentialités. Il peut s’agir par exemple du rejet mental des pensées négatives ainsi que la pratique d’activités de bien-être aussi bien pour le corps que pour l’esprit notamment le yoga. Tout cela vous permettra donc d’être dans d’excellentes conditions intellectuelles, physiques et psychologiques quelques jours avant votre entretien d’embauche.