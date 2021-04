Comment blanchir ses dents avec une astuce révolutionnaire et très facile ?

Les femmes ainsi que les hommes cherchent souvent des solutions pour que les dents soient blanches. Il existe bien sûr des dentifrices à base de charbon pour que les dents soient sans les taches disgracieuses. Toutefois, des remèdes de grand-mère peuvent vous apporter la plus grande satisfaction et ils ne sont pas très difficiles à utiliser.

Le Top 3 des astuces pour avoir de belles dents blanches

Il est possible de se rendre dans un institut ou chez le dentiste afin d’avoir un détartrage qui peut être plus ou moins onéreux. Il y a également les UV qui méritent la plus grande attention surtout pour les produits à utiliser à la maison. Cela peut affaiblir l’émail, votre dent est alors fragilisée et elle peut se casser plus facilement.

Vous pouvez par contre utiliser du sel marin, c’est un antibactérien naturel et très efficace. Vous devez le mélanger à de l’eau chaude et vous le passez sur les dents à l’aide de votre brosse à dents .

. L’argile verte est connue pour son efficacité afin de supprimer les impuretés sur la peau, mais elle peut aussi blanchir les dents. Achetez-la sous la forme d’une poudre et mélangez-la à de l’eau.

Impossible de parler de ce thème sans évoquer le bicarbonate de soude puisqu’il présente de nombreux bienfaits.

Il s’agit d’un détartrant naturel. L’utilisation est semblable à l’argile verte, vous mélangez la poudre avec de l’eau afin d’avoir une pâte. Cette dernière peut ensuite être étalée sur les deux avec la brosse.

Une huile essentielle est aussi très efficace

Vous connaissez sans doute le pouvoir positif des huiles essentielles pour traiter certains maux, mais sachez que le Tea Tree est aussi parfait pour avoir de belles dents blanches. Cette solution naturelle est facile à appliquer. Versez donc du dentifrice sur votre brosse à dents et ajoutez quelques gouttes de cette huile essentielle. Frottez ensuite vos dents et rincez à l’eau claire. Après quelques jours, vous pourrez déjà contempler les effets positifs. Vous pouvez acheter cette HE sur des boutiques en ligne.