Très souvent les vêtements blancs ternissent, ou plutôt jaunissent avec le temps, tout simplement via les lavages, les différentes taches, la pollution mais aussi la lumière du jour, tout ces facteurs diminuent de la blancheur du linge. Au lieu de le jeter directement, pourquoi ne pas essayer de le sauver et lui redonner vie et éclat ?

Les produits nécessaires pour les différentes méthodes

On va lister les différents produits qu’on utilisera pour éradiquer le jaune des vêtements.

Citron

Bicarbonate de soude

Levure chimique

Lait froid

Glaçons

Eau oxygénée

Eau bouillante.

Les produits à utiliser dans la machine à laver



C’est connu, le citron est un acide, celui-ci permettra au linge de retrouver son éclat naturellement, ce qui nous fera éviter les produits chimiques qui peuvent parfois abîmer les tissus. La procédure est très simple puisqu’il suffit de verser le jus de citron dans la lessive habituelle que l’on met dans la machine. Une autre alternative s’offre à nous, toujours avec le citron, c’est de mettre directement le citron dans le tambour, dans ce cas il ne faudra pas presser le citron mais juste le couper en quartier, en veillant à retirer les pépins, on met les quartiers de citron dans une pochette en tissu, le plus important est de pouvoir fermer la petite pochette et qu’elle puisse avoir des ouvertures afin que le jus du citron se déverse lors du lavage.

Autre que le citron, on a le bicarbonate de soude, on l’utilise également dans des lavages en machine, celui-ci sera mis dans le tambour, deux tasses suffisent amplement. A noter également qu’il peut être utilisé de façon préventive c’est-à-dire qu’à chaque fois qu’on fait une lessive blanche on rajoute une à deux cuillère dans sa lessive afin d’éviter le jaunissement.

La levure chimique possède les mêmes actions que le bicarbonate de soude, donc on peut remplacer celui-ci par cette dernière. On verse un sachet de levure chimique avec la dose de lessive dans le bac, le tour est joué.

Laver son linge à la main

Encore le citron, décidément celui là est le produit par excellence. La méthode à adopter lorsqu’on souhaite blanchir son linge à la main est de verser une eau bouillante dans une bassine, y rajouter le jus de citron ainsi qu’un citron coupé en morceaux, par la suite mettre le linge à tremper durant environ vingts minutes, ensuite il faudra rincer le linge à l’eau claire, le jaunissement devrait partir, sauf si le linge est très pigmenté là il faudra refaire l’expérience quelques temps plus tard.

L’eau oxygénée, même principe que le citron il faudra mettre une bassine d’eau chaude, y ajouter une tasse d’eau oxygénée et immerger le tissu.

Le lait froid, on y penserait certainement pas, mais le lait à une action blanchissante sur le linge. On mélange deux tasses de lait, une tasse d’eau froide ainsi que quelques glaçons et y mettre le linge à l’intérieur pendant une heure, puis on rince et on fait sécher.