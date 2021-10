Comment booster la résistance de la batterie de votre téléphone ?

La bonne autonomie de la batterie d’un téléphone portable est l’un des critères de choix pour la clientèle. La performance de cette autonomie peut être liée à la qualité de la batterie mais également au mode d’utilisation et à la manière de chargement du téléphone. Connaître donc désormais les bonnes pratiques à adopter en la matière, c’est faire le pari d’une batterie plus durable pour votre appareil de communication.

Désactivez les fonctionnalités inutiles sur votre téléphone

Un téléphone portable est certes conçu pour regorger de nombreuses applications mais il n’est pas si simple de les faire fonctionner toutes simultanément. En effet, il est primordial pour l’état de votre batterie de fermer, de bloquer ou de supprimer simplement les applications qui ne vous sont pas utiles. Prenez également le soin d’éteindre les différentes fonctionnalités telles que le GPS, le Wifi ou encore le Bluetooth lorsqu’elles ne sont pas en activité.

Ayez désormais ces habitudes car votre batterie s’épuise très rapidement lorsque vous sautez d’une application à une autre sans prendre la peine de les fermer après utilisation. Apprenez à désactiver aussi les paramètres de son et de vibration du clavier. Retenez également que les applications de streaming vidéo comme YouTube ou de streaming audio comme Spotify font partie des plus énergivores pour les batteries de téléphones portables.

Faites un meilleur usage de la luminosité sur votre téléphone

Pour mieux sauvegarder la puissance de fonctionnement de votre batterie, pensez à diminuer le plus possible la luminosité de votre écran en fonction de l’éclairage de votre environnement. En réalité, les modèles de luminosité réduite (mode nuit) comme le ‘’Night shift’’ ou le ‘’Dark mode’’ lorsqu’ils sont activés réduisent considérablement la consommation de l’énergie. Vous pouvez aussi tout simplement activer la luminosité automatique qui fera le travail à votre place.

Evitez que la batterie se décharge totalement

Afin de ne pas réduire considérablement l’espérance de vie de votre batterie, il est recommandé de toujours garder une charge entre 30% et 80%. Le fait de laisser votre batterie en dessous de 20% de charge diminue son nombre de cycles. Rechargez donc chaque fois au plus vite le téléphone avant que le pourcentage de la batterie se signale en zone rouge.

La plupart des utilisateurs de téléphones portables laissent leur appareil en charge toute la nuit. Cette habitude est également déconseillée car la batterie s’abime lorsqu’elle subit une tension trop élevée. La surcharge peut facilement entraîner une inflammation ou une explosion.

Utilisez un chargeur de qualité

Le chargeur de base de la marque de votre téléphone portable est toujours le mieux indiqué pour recharger votre batterie. Il est en effet adapté à la capacité de tension convenable à l’appareil. Mais dans le cas où vous perdez votre chargeur d’origine, il n’y a pas d’autre solution que d’en acheter un autre. Veuillez donc en ce moment choisir un chargeur respectant la tension maximale (5V) et le nombre d’ampère minimal (1A) pour une batterie de téléphone portable.

Ces règles sont à respecter même dans le cas de l’utilisation d’un powerbank. Optez donc pour des chargeurs ou powerbanks de qualité fiable et dites non aux chargeurs secours qui sont généralement à bas prix et de mauvaise qualité.