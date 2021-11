Comment calmer facilement une toux sèche ?

La toux survient régulièrement pour des raisons diverses. Parfois elle résiste à certains traitements. Le recours à des plantes ne manque pas aussi d’efficacité contre ce mal qui fatigue assez rapidement. Nous vous proposons quelques plantes qui vous aideront à soulager votre état.

Pourquoi recourir aux plantes pour soulager une toux sèche ?

Il est fréquent de recevoir les plaintes de plusieurs patients sur certains effets indésirables des produits. Les odeurs de certains sirops et leurs goûts ne sont toujours pas agréables.

Pour les personnes souffrantes d’infections virales, les asthmatiques, le recours aux sirops est répétitif et donc fatiguant. L’origine d’une toux peut être une allergie ou un reflux gastrique. Dans ces conditions, il faut opter pour les plantes pour non seulement échapper aux effets indésirables, mais aussi aux dépenses. Les plantes évitent les complications dues aux irritations de gorge.

Quelques plantes très efficaces contre la toux sèche

Vous pouvez opter pour une seule plante ou associer plusieurs qui ont différentes vertus. Surtout ne confondez pas les plantes si vous n’en avez pas une maitrise. Demandez conseil à des personnes qui les maitrisent pour ne pas vous intoxiquer.

La combinaison de Thym et de Guimauve

Le premier est : antiseptique, antiviral et antitussif, tandis que le second, est un anti-inflammatoire. Vous comprenez ainsi que c’est un traitement qui vise en même temps plusieurs souches de complications et de persistance de la toux. Selon les explications des pharmaciens, La toux sèche irrite facilement la gorge créant de petites blessures difficiles à supporter. Il faut donc penser à éviter cela dans les traitements en utilisant des émollientes.

Comment préparer les plantes ?

En mode tisane, c’est plus efficace. Il faut premièrement chauffer l’eau, la recueillir bouillante dans une tasse propre. Vous plongez ensuite les feuilles de thym dans cette eau que vous laissez environ une dizaine de minute. Par contre ce sont les racines de guimauve qui sont utilisées.

Vous découpez les racines que vous laver avant de les mettre dans de l’eau froide. Il faut porter maintenant au chauffage l’eau contenant la racine pendant une dizaine de minute. Au premier frémissement, vous pouvez arrêter et couvrir en attendant l’infusion quelques minutes.

La consommation de la tisane

Si vous devez boire les deux à la fois, il est conseillé de le faire avant 17h. Le thym consommé très tard peut empêcher ou troubler votre sommeil dans la nuit puisqu’il est tonique. Quant à la quantité journalière à consommer, Il ne faut pas dépasser les 50 Cl pour chaque tisane.

Il ne s’agit pas d’une prise unique à la hâte. Pour plus d’efficacité, il faut les boire à petites gorgées. Après 72 h de prise, vous devez constater une amélioration de votre toux. Le cas contraire il vaut mieux aller consulter un médecin pour un diagnostic.

Autres plantes

Vous pouvez recourir aussi aux cyprès vert ou à la myrte rouge. L’huile essentiel de ces plantes peut être associée à du miel pour avaler afin d’éviter les brûlures de la langue. Elles sont déconseillées en cas de cancer. On peut utiliser aussi le plantain, la mélisse ou encore la matricaire pour calmer la toux sèche. Certains centres de vente de produits naturels vous aideront à les trouver.