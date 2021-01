Communément appelée « vap », elle représente une réelle révolution. En effet, elle connaît un franc succès auprès des consommateurs.

Son rôle principal est d’aider les grands fumeurs de cigarettes conventionnelles à diminuer leur consommation de tabac et de vivre au mieux leur sevrage.

Ceci dit, il existe sur le marché un large éventail de marques et de types de vapoteuses aux formats différents.

Dans cet article, nous allons vous faire connaître les différents types de vap qui existent, leurs prix, leurs avantages et leurs différentes performances pour vous aider au mieux à faire votre choix.

Les différents critères pour sélectionner sa vapoteuse électronique

Avant de vous procurer votre cigarette électronique, il est important pour vous de connaître les multiples critères qui existent pour distinguer la qualité des vapoteuses qu’on vous propose dans le commerce et opter pour la vapoteuse qui vous correspond et convient au mieux. Pour faire une bonne sélection parmi la multitude de choix qui s’offre à vous, voici quelques conseils que nous vous proposons :

On vous conseille de porter votre choix sur des vapoteuses et surtout des e-liquides de bonne qualité et non frelatés ou d’origine douteuse qui peuvent être fabriqués dans de mauvaises conditions ;

Optez pour une cigarette électronique puissante, surtout si vous comptez l'utiliser régulièrement, ainsi, votre expérience sera plus agréable ;

Optez pour la durabilité, il existe plusieurs vapoteuses de bon marché, mais dont la durabilité n’est pas performante et qui ne sont pas très résistantes, il serait dommage que votre investissement soit vain à cause d’une vapoteuse de moindre longévité.

Maintenant que vous avez pris connaissance des principaux critères de cet appareil, vous êtes plus apte à distinguer les vapoteuses disponibles sur le marché et qui correspondent à vos attentes.

Tournez toujours votre attention sur ces trois points principaux avant d’effectuer votre achat : durabilité, qualité et puissance. Autre point important, il faut que le choix de votre e-cigarette soit en accord avec votre budget.

La vapoteuse sans nicotine standard

Si vous êtes débutant et que vous souhaitez tester et vous essayer à la cigarette électronique, il est conseillé de débuter par une vapoteuse sans nicotine standard, de moindre coût, beaucoup moins onéreuse et très accessible sur le marché. En cas de perte ou d’endommagement, votre déception sera moins grande. Ses principales qualités sont les suivantes :

Son prix modeste est aux alentours de 20 euros et donc disponible à tous les budgets ;

Son format est discret et simple d’utilisation ;

Son poids est réduit et léger, facilement utilisable ;

Elle est discrète en poche ou dans un sac, facile à transporter ;

Généralement robuste et résistante ;

Se charge facilement, étant équipé d’un câble USB.

Ceci dit, la vapoteuse standard contrairement à ses concurrentes, peut paraître, à première vue, posséder moins de performances :

Elle ne peut contenir que 2 ml, elle n’est donc pas adaptable aux gros consommateurs ;

Elle ne dispose pas toujours de flux d’air « aiflow » qui permet d’ajuster la densité de la vapeur à sa guise ;

Elle dispose d’un voltage peu puissant et d’une durabilité moindre de la batterie.

La vapoteuse standard convient mieux donc aux novices pour qui ses inconvénients paraîtront peut-être insignifiants.

La vapoteuse sans nicotine de qualité supérieure

Destinée aux consommateurs réguliers qui sont de plus fins connaisseurs, la vapoteuse de qualité supérieure qui coûte dans les environs de 40 euros, a logiquement un bon rapport qualité/prix. Voici d’ailleurs quelques-unes de ses qualités :

Une grande durabilité, la batterie de la vapoteuse de qualité supérieure détient généralement une puissante batterie qui ne nécessite qu’une seule recharge par jour ;

détient généralement une puissante batterie qui ne nécessite qu’une seule recharge par jour ; Elle a une ergonomie bien étudiée qui fait d’elle un dispositif très maniable ;

Il est possible de réguler le nombre de watts pour varier les sensations au niveau de la bouche ;

Son remplissage du réservoir de e-liquide est simple et pratique d’usage ;

Elle reproduit bien le parfum mis dans le réservoir et retranscrit parfaitement ses arômes et son goût ;

Elle a une plus grande autonomie et capacité de contenance par rapport à la vapoteuse standard.

La vapoteuse sans nicotine haut de gamme

Si vous êtes un grand consommateur et que vous voulez opter pour une vapoteuse de grande qualité et de performance, il est possible pour vous de vous pencher sur les vapoteuses appartenant à la catégorie haut de gamme, dont les avantages sont très nombreux, nous citons ainsi ce qui suit :

Une présentation plus élégante et un design plus esthétique ;

Une très grande performance allant à plus de 75 watts ;

Une grande autonomie et une batterie très puissante que vous pourrez recharger après un certain temps ;

Elle a différents types de réglage possibles grâce aux multiples boutons disponibles ;

Elle possède un système de flux d’air performant.

Le seul bémol qu’on pourrait assigner à la vapoteuse haut de gamme, c’est son prix élevé qui pourrait rebuter certains. Celui-ci se trouve aux alentours de 60 euros. Nous notons également un autre inconvénient, sa taille, qui peut sembler pour certains imposante.

En réalité, la vapoteuse n’est autre que la descendante directe du traditionnel narguilé, utilisé durant les festivités ou moments de décontraction et de relaxation. Ce dernier a aujourd’hui évolué grâce à une technologie moderne pour devenir plus maniable, plus transportable et plus sain.

En effet, la cigarette électronique est considérée comme non nocive par les spécialistes de la santé, et ce, en vue de l’absence de produits toxiques tels que le goudron ou le tabac. Elle a fait ses preuves pour aider les consommateurs à en finir avec le tabagisme de façon définitive. De plus, la cigarette électronique est disponible dans plusieurs points de vente, que ce soit en magasins spécialisés, dans les grandes surfaces ou sur des sites en ligne.

Alors, que vous soyez un habitué de la vap, un novice ou un débutant qui souhaite essayer de nouvelles alternatives à la cigarette conventionnelle, vous avez désormais une connaissance beaucoup plus approfondie des critères et des estimations pour choisir et vous offrir la cigarette électronique moderne qui vous conviendrait le mieux.