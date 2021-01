Le compost est très bon pour toutes les sortes de plantes. Ce dernier permet de rendre votre terre fertile et accélère la pousse de vos plantations. Ajoutez à cela, fabriquer du compost va vous permettre de vous débarrasser de tous vos déchets organiques. En effet, pour faire du compost, vous aurez besoin d’épluchures de légumes et de fruits, ainsi que d’une grande quantité de feuilles. Dans cet article, nous allons vous expliquer pas à pas comment composter des feuilles, afin de pouvoir réaliser vous-même chez vous du très bon compost.

Quelles sont les étapes à suivre pour composter des feuilles ?

Pour réaliser du bon compost, vous avez essentiellement besoin de feuilles, d’herbes et d’épluchures de fruits et de légumes. Et pour préparer le compost, vous allez devoir suivre certaines étapes importantes, à savoir :

Réunir les feuilles : tout d’abord, commencez par rassembler un amas de feuilles, que vous aurez soigneusement sélectionné. En effet, il est nécessaire de choisir des feuilles de bonne qualité, afin d’obtenir du bon compost. Il est conseillé d’opter pour des feuilles issues d’arbres fruitiers, car ces dernières sont très nutritives et possèdent tous les nutriments nécessaire pour la croissance des plantations.

Écraser les feuilles : une fois que vous aurez sélectionné vos feuilles, formez avec un amas dans un coin de votre jardin. Ensuite, vous allez devoir broyer vos feuilles à l'aide d'une tondeuse à gazon. Il est recommandé de les broyer après avoir tendu votre gazon, car l'herbe frais contient de l'azote, qui va favoriser la formation du compost. Il est conseillé d'utiliser une tondeuse automatique pour broyer les feuilles, car celle-ci est plus facile à utiliser et permet une meilleure maîtrise.

Mélanger les feuilles avec de l'azote : après avoir broyé vos feuilles, vous allez devoir rajouter des éléments qui contiennent de l'azote. Il est recommandé de rajouter de l'herbe frais, du fumier ou encore du marc de café. Evitez cependant de mettre dans votre compost des produits laitiers, ou des déchets non organique. Vous pouvez également jeter vos épluchures de fruits et légumes sur votre tas de compost, ce qui accélérera son développement.

Stocker le compost : une fois que vous aurez terminé la préparation de votre compost, vous allez devoir le ranger dans un coin de la maison en attendant qu'il devienne utilisable. Vous pouvez créer une sorte de cage, avec des planches en bois, dans laquelle vous pourrez stocker votre compost.

Quand peut-on utiliser son compost ?

Avant de pouvoir utiliser votre compost, vous allez devoir le garder dans un endroit humide et chaud pendant quelques semaines. Il est important de le retourner de temps à autre, afin de lui permettre de chauffer plus rapidement. N’hésitez pas à l’arroser d’eau de temps en temps, afin de lui permettre de garder son humidité, ce qui favorisera son développement. Généralement, on peut utiliser le compost au bout d’un mois, mais il est tout de même recommandé de le laisser se développer le plus longtemps possible.