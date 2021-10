Comment développer l’intelligence de votre chien en le distrayant ?

Réussir à canaliser l’énergie débordante de son chien n’est pas toujours une mission facile. Considéré comme le meilleur ami de l’homme, l’épanouissement complet de cet animal domestique passe le plus souvent par une série d’activités stimulantes. Des activités et autres techniques qui auront le mérite de développer ses facultés de reflexe, de créativité et d’attention. Les résultats obtenus après l’expérience des astuces qui vous seront proposées, pourraient vous surprendre agréablement.

En quoi est-il important de réveiller le génie qui sommeille en votre chien ?

Les chiens sont en effet dotés de qualités qui leur permettent de mieux s’adapter à leur environnement et d’être plus à l’aise aux côtés de leurs maîtres. Néanmoins, ce passage vers le plein éveil de votre bouledogue peut ne pas être automatique.

Cela peut par exemple prendre du temps à arriver lorsque vous lui permettez très peu de moments de distractions et d’interactions. Dans ce genre de circonstances, il est possible qu’il se replie sur lui-même et développe des comportements déplorables comme les aboiements répétés ou encore la fugue.

Par contre, un chien menant régulièrement des activités mêlant éducation pratique et divertissement aura toutes les chances d’être plus épanoui. Les dites activités consistent tout simplement en quelques exercices simples de la vie de tous les jours.

Habituez votre chien à la découverte de son milieu de vie par le biais de promenades régulières

Effectuer très souvent des tours en compagnie de votre chien n’est pas uniquement bénéfique pour son bien-être physique. Cela lui permettra également de mieux se familiariser avec les éléments qui l’entourent afin de développer convenablement ses facultés de repères.

En effet, une étude scientifique suédoise réalisée il y a quelques années a permis de confirmer que les chiens avaient une mémoire à court terme capable de stocker une quantité minimale de données. Vous pouvez essayer de rendre ces promenades plus attractives avec des activités comme la balle à attraper ou encore la poursuite d’un objet au bout d’une ficelle.

Apprenez à votre chien à accomplir certaines tâches de la vie de tous les jours

Un autre moyen également efficace pour permettre à votre chien d’utiliser à bon escient sa mobilité consiste à lui attribuer certains rôles dans son environnement. Cela aura non seulement pour but de renforcer vos liens mais également de lui permettre de mieux découvrir l’étendue de ses potentialités.

Il peut par exemple se charger tous les jours de vous récupérer votre article de journal ou encore vous aider durant l’entretien de votre maison ou de votre jardin. Vous pourrez en profiter pour lui inculquer dans une ambiance favorable à l’apprentissage et à la distraction quelques notions de bases qui stimuleront son sens de l’ordre et de la discipline pour un meilleur déploiement de son génie créatif.

View this post on Instagram A post shared by 🐾 O L I V E & B E R R Y 🐾 (@oliveandberryuk)

Laissez-le aller de temps en temps au contact des autres animaux

Enfermer tout le temps votre chien chez vous ne lui fera pas un grand bien. C’est une espèce qui a également besoin d’interaction pour mieux s’épanouir. C’est pour cela qu’il est conseillé de lui permettre parfois de jouer avec d’autres animaux du voisinage ou au parc. Grâce aux comportements sociaux comme le mimétisme, ses réflexes d’intelligence pourraient davantage se développer.