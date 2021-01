Le corps humain est programmé pour fonctionner selon un mode circadien : c’est-à-dire dormir pendant la nuit, et vaquer à ses occupations durant la journée.

Mais il se peut qu’on puisse avoir envie d’inverser ce rythme : que ce soit pour des raisons professionnelles, comme un travail de nuit par exemple, ou simplement par préférence personnelle, devenir noctambule prend du temps et de l’entraînement.

En effet, devenir noctambule revient à totalement changer de mode de vie, et ce genre de changement radical demande du temps, pour ce faire, voici un guide qui vous donne quelques conseils pour réussir à devenir noctambule.

Comment rester éveillé pendant la nuit ?

Être noctambule implique de réussir à rester éveillé pendant toute la nuit, et pour réussir à tenir et à lutter contre le sommeil, tout en préservant votre santé, il vous faudra procéder étape par étape !

Allez-y progressivement

Afin de prendre l’habitude de veiller toute la nuit, prenez le temps de faire les choses de façon progressive, ne vous jetez pas à l’eau dès la première nuit car vous aurez du mal à tenir ce rythme sur le long terme :

La première nuit : ne vous forcez pas à rester éveillé toute la nuit, au lieu de cela, résistez le plus possible, puis allez vous coucher. Ne réglez pas votre réveil, et essayez de vous réveiller le plus tard possible.

La deuxième nuit : forcez-vous à résister au sommeil une heure de plus.

Les nuits suivantes : maintenez cet objectif de retarder votre heure de coucher d’une heure chaque soir. Vous devriez réussir à veiller toute la nuit sans souci au bout d’une semaine.

Restez actif

Il n’est pas question de combattre farouchement le sommeil, mais d’occuper votre esprit en faisant quelque chose de stimulant, qui garde votre esprit actif et attentif : attelez-vous par exemple aux jeux vidéos, faîtes de la musique ou écoutez-en, chantez !

Changer ses habitudes

Un excellent moyen pour s’initier à la vie noctambule consiste à reporter toutes ses activités diurnes à la nuit.

Par exemple, faire du sport le soir est un excellent moyen pour se maintenir éveillé, et ce car le sang qui circule mieux et plus vite vous gardera alerte et vous empêchera de somnoler.

Aussi, n’hésitez pas à faire des ballades nocturnes, l’air frais aide beaucoup à maintenir un état d’éveil.

Si vous êtes adepte de cuisine ou simplement gourmand, profitez de la nuit pour manger, mais attention ! Ne vous contentez pas des classiques « cale-faim » nocturnes, que votre esprit associe automatiquement au sommeil. Préparez au contraire des repas que vous avez l’habitude de consommer en journée, ça vous aidera à tromper votre horloge biologique.

Enfin, un excellent moyen de réussir à rester actif le soir est de trouver des gens dans la même situation que vous, qui sont adeptes de ce mode de vie : il existe des sites internet qui peuvent vous aider à discuter avec d’autres noctambules, cela peut vous être très utile à la fois pour vous maintenir éveillé mais aussi pour vous motiver.