Comment faire une bonne pierrade ? Quels ingrédients choisir ? On vous dit tout !

Les pierrades renvoient à un mode de cuisson très pratique consistant à cuisiner de la viande, poisson, légumes et fruits sur une pierre chauffée. Pour réussir ce repas, plusieurs ingrédients sont indispensables. Toutefois, la préparation d’une bonne pierrade tient également compte du nombre de personnes pour lesquelles vous le cuisinez.

Ingrédients et préparation

Pour une recette de six personnes, vous aurez besoin de :

400g de steaks de bœufs coupés en lanières

300g d’escalopes de poulet coupés en lanières

300g de filet mignon de porc découpé en lanières

200g de grosses crevettes cuites

Un poivron jaune découpé en lamelles

Un poivron roupe découpé en lamelle

Un poivron vert découpé en lamelle

Deux courgettes

Une barquette de tomates cerises

Une barquette de champignons de Paris

Un oignon rouge découpé en rondelles

Des cornichons pour le service

Poivre de moulin et du sel

Après l’achat de tous les ingrédients, vous pourrez passer à la préparation.

Sur votre plan de travail, découper en fines lamelles, tous les légumes

Couper la viande en tranche

Les disposer dans des plats de service tout en harmonisant les couleurs

Chauffer la pierrade et laisser le soin à chaque invité ou participant à faire cuire ce qu’il souhaite manger.

Les pierrades apparaissent comme une meilleure alternative aux plats traditionnels comme la tartiflette, raclette ou la fondue. La pierrade est très appréciée d’autant plus qu’elle offre des solutions beaucoup plus variées. Tout le monde a la possibilité de trouver ce qui convient à ses besoins sur la table et c’est d’ailleurs ce qui fait la particularité de ce repas. Même les convives les plus exigeants trouvent leur compte car les pierrades s’adaptent à tous les goûts.

Comment utiliser parfaitement sa pierrade ?

En plus des ingrédients, la façon de se servir de sa pierrade pourra également déterminer le type de résultat qu’on obtiendra. Il est conseillé de bien huiler la surface de cuisson avant de commencer à s’en servir. Pour ce faire, vous pouvez utiliser l’huile de pépin de raisin ou celle fait à base d’arachide. Il est également déconseillé de placer l’appareil sur un détecteur de fumée. La pierre devra être salée avant de commencer à mettre les aliments dessus.

Quel type de viande pour une pierrade ?

Pour réussir sa pierrade, il est possible de le faire à base de plusieurs types de viandes. Si vous avez opté pour le bœuf, il doit être coupé en fins morceaux. Pour ce faire, il est préférable de choisir des parties adéquates tout en évitant des pièces délicates comme les côtes de bœuf qu’il est difficile de découper en lamelles sans oublier le steak haché dont la manipulation n’est pas aisée sur la pierrade. En dehors du bœuf, plusieurs autres viandes conviennent à ce mode de cuisson, c’est le cas du porc, l’agneau, le veau, poulet, dinde, canard etc. ce qui compte le plus c’est de faire cuire suffisamment la viande. Pour préparer une pierrade de légumes, les plus adaptés à ce type de cuisson sont les tomates, courgettes, poivrons, champignons etc. il faut opter pour des légumes qui mettent moins de temps pour cuir comme les pommes de terre.

Quelle quantité par personne ?

Pour ce qui est de la quantité de viande que chaque personne pourra consommer, cela varie selon les goûts et les appétits de chacun. Toutefois, il est judicieux de prévoir au moins 100 grammes pour chaque convive. Le fait de couper les viandes en petites tranches et le temps qu’il faudra mettre pour attendre qu’elle soit cuite, contribue à se rassasier plus rapidement. On peut facilement faire plaisir à un nombre important de personnes grâce à une pierrade avec un budget plus ou moins réduit.