Bien qu’un diplôme d’hôtellerie restauration soit demandé, il est possible d’intégrer le monde de la restauration sans aucune expérience antérieure.

Toutefois, il est nécessaire de procéder à une recherche efficace pour se retrouver face à ces offres et pouvoir intégrer cet univers !

Quels sont les différents types d’emploi à occuper dans la restauration ?

Poids lourd de l’économie, le secteur de la restauration compte aujourd’hui plus de 900 000 salariés. En effet, ce domaine professionnel nécessite des équipes composées de plusieurs profils auxquels sont délégués les différentes tâches afin d’assurer une gestion complète et optimale.

Les différents emplois retrouvés dans la restauration sont les suivants :

chef cuisiner : à la tête de toute l’équipe, ce dernier prend en charge la gestion de l’équipe des menus mais aussi des fournisseurs ;

: à la tête de toute l’équipe, ce dernier prend en charge la gestion de l’équipe des menus mais aussi des fournisseurs ; second de cuisine : assistant du chef cuisinier, le second de cuisine prends en charge les responsabilités du chef en cas d’absence ;

: assistant du chef cuisinier, le second de cuisine prends en charge les responsabilités du chef en cas d’absence ; le cuisinier : ce dernier se charge à la fois de la préparation et du dressage des différents plats sous les ordres du chef et du second de cuisine ;

: ce dernier se charge à la fois de la préparation et du dressage des différents plats sous les ordres du chef et du second de cuisine ; le commis de cuisine : il se charge du relais entre la cuisine et la salle mais aussi du matériel nécessaire à la préparation des menus ;

: il se charge du relais entre la cuisine et la salle mais aussi du matériel nécessaire à la préparation des menus ; le plongeur : lave la vaisselle et nettoie les locaux, et se charge également d’aider les cuisiniers en épluchant les légumes ou autres ;

: lave la vaisselle et nettoie les locaux, et se charge également d’aider les cuisiniers en épluchant les légumes ou autres ; le serveur : ce dernier accueille, installe et transmet les commandes des clients ;

: ce dernier accueille, installe et transmet les commandes des clients ; le commis de salle : il se charge de débarrasser et redresser la table ;

: il se charge de débarrasser et redresser la table ; le caissier : enfin, ce dernier reçoit les paiements des clients à la fin du repas.

Quelles sont les qualifications requises pour se faire embaucher ?

Dans le domaine de la restauration, les postes à pourvoir sont nombreux. De ce fait, les qualifications requises sont nombreuses et différentes d’un poste à un autre. En raison de ce large choix, il est essentiel de sélectionner l’établissement adéquat pour déposer sa candidature en fonction des besoins et exigences de ce dernier.

En règle générale, il n’existe pas de qualification particulière afin de se faire engager dans le domaine de la restauration. En effet, les différents métiers de ce domaine s’apprennent sur le terrain à l’exception du chef cuisinier et du second de cuisine.

Contrairement aux autres domaines, il est plus facile de se lancer dans la restauration et cela en débutant au bas de l’échelle. Évidemment, en s’armant de persévérance et de détermination, une évolution de carrière sera rapidement envisageable.

Cependant, il est important de souligner que postuler au sein d’un restaurant huppé et étoilé reste plus délicat en raison des exigences de ce type d’établissement, notamment en termes d’expérience.

Ainsi, si vous souhaitez vous lancer sans disposer du diplôme ou de l’expérience exigée, il est préférable de débuter dans une enseigne de restauration rapide et profiter des formations offertes par ces dernières pour améliorer vos compétences.

Quelles sont les compétences à mettre en avant dans le monde de la restauration ?

Afin de multiplier ses chances de décrocher un emploi dans la restauration, il est nécessaire de se montrer apte à accomplir l’ensemble des tâches assignées au poste.

Ainsi, mentionnées sur le cv ou encore lors de l’entretien, les compétences suivantes, permettent de mettre toutes les chances de son côté pour décrocher l’emploi voulu :