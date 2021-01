Les finances ne sont pas toujours celles escomptées, il est alors préférable de trouver des méthodes efficaces pour gagner de l’argent sans, forcément, perdre du temps.

Nous vous proposons de découvrir 25 méthodes pour améliorer votre quotidien.

Si vous couplez toutes les techniques, vous pourrez clairement améliorer votre pouvoir d’achat.

1/ La publicité sur votre voiture

C’est sans doute la technique la moins renommée et, pourtant, vous pouvez être rémunéré en circulant avec votre voiture.

Il y a par contre une condition à remplir, car il est préférable de réaliser un certain nombre de kilomètres par jour et par an pour que votre dossier soit accepté.

Cette méthode est efficace pour gagner jusqu’à 500 euros par mois.

2/ Choisir une banque en ligne avec une offre de bienvenue

Ces établissements utilisent les mêmes pratiques que les casinos puisque vous aurez une petite aide. Le montant dépend essentiellement des banques en ligne, certaines comme Orange peuvent vous proposer jusqu’à 80 euros. Vous aurez même Boursorama, qui propose un lien de parrainage, vous serez rémunéré pour chacune des nouvelles inscriptions.

80 euros avec Orange Bank et Fortuneo.

80 euros également chez Hello Bank.

Vous pourrez même obtenir 120 euros grâce à BforBank

3/ Vendre des vêtements, des photos, des vidéos…

Si vous avez un certain talent notamment pour la photographie, vous pouvez vendre les clichés à des plateformes ou à des professionnels. Ce sera aussi le cas pour les vidéos et vous pourrez même développer un certain business grâce à cette solution. En parallèle, faites le vide dans votre dressing et optez pour la vente des vêtements achetés ou ceux que vous avez confectionnés grâce à Etsy ou Vinted.

4/ Les sondages peuvent être rémunérés

Les entreprises ont besoin d’avoir des statistiques en fonction de certains sujets. Vous pouvez être rémunéré si vous lisez des mails ou si vous répondez à des sondages. Vous aurez des euros qu’il sera possible d’échanger en bon cadeau par exemple. Renseignez-vous auprès d’Avis Rémunérés, Mon Opinion Compte ou encore Loonea ainsi que LifePoints. Il suffit de bien respecter les conditions et de correspondre aux profils recherchés.

5/ Testez des produits gratuitement

Ce n’est pas vraiment une solution pour gagner de l’argent, mais vous pourrez recevoir à la maison de véritables produits à tester. Ce ne sont pas des échantillons, vous rejoignez ainsi un panel de consommateurs et les entreprises demandent souvent un test précis et le partage de certains avis sur les réseaux sociaux. Vous pouvez par exemple vous inscrire chez Envie de Plus.

6/ Participez à des concours

Dans le même registre, vous pouvez vous inscrire à différents concours et à des instants gagnants. Ces derniers sont simples, vous devez remplir un formulaire et respecter les conditions. Vous saurez rapidement si vous avez pu remporter un lot. Pour les concours traditionnels, il suffit de renseigner toutes les informations et de transmettre votre formulaire afin de participer à un tirage au sort. Certains évènements sont organisés sur Internet, d’autres sont proposés via des produits dans les centres commerciaux. En fonction des jeux comme pour les casinos, vous avez aussi des cagnottes qui vous permettent de remporter plusieurs milliers d’euros, mais il faudra une bonne dose de chance.

7/ Louez vos différents équipements

Vous avez tendance à posséder une multitude d’outils, et même une voiture que vous n’utilisez pas au quotidien. Il existe des sites très intéressants qui proposent aux particuliers de louer leurs différents produits comme une voiture. Vous devez bien sûr gérer les contrats et des applications peuvent vous aider. Il sera aussi possible de louer votre logement via Airbnb ou encore votre jardin avec HomeCamper et Camping ou encore votre voiture avec OuiCar. Lisez bien les conditions et n’hésitez pas à remplir une description assez détaillée afin de capter le regard des internautes.

8/ Inscrivez-vous pour le cashback

Lorsque vous faites vos courses sur Internet via des plateformes compatibles, vous pouvez être rémunérés. Le concept est simple puisque vous devez installer une application ou une extension sur votre navigateur web. Lorsque vous réalisez un achat, vous activez par exemple le cashback et, en fonction du montant de votre panier, vous pourrez obtenir jusqu’à 10 %, ce qui n’est clairement pas négligeable.

L’argent peut être transformé en une carte cadeau que vous pourrez offrir par exemple.

Il est possible de virer l’argent via un compte PayPal ou encore de les échanger contre des cadeaux.

Nous vous conseillons de vous inscrire sur IGraal qui est la plateforme la plus renommée dans ce secteur.

En fonction des périodes, des promotions peuvent être proposées, dès votre inscription, vous recevez 10 euros par exemple.

9/ Promenez les animaux

Vous pouvez certes opter pour du babysitter, mais il existe aussi le petsitter qui consiste à garder ou à promener les chiens des voisins. Ces derniers n’ont pas forcément une solution adaptée pour emmener en vacances les animaux de compagnie. Vous pourrez alors être rémunéré en échange de ce service. Il est possible de garder plusieurs chiens en même temps, il faudra par contre avoir le temps, un logement adapté et il est impératif d’aimer ces boules de poils.

10/ Testez des médicaments

Pour savoir comment gagner de l’argent, sachez qu’il est possible de s’inscrire dans des centres, cela permet d’être rémunéré par des groupes pharmaceutiques. Il ne faut pas prendre de traitements et vous devez aussi respecter toutes les conditions. En fonction de votre profil, vous êtes appelé, vous testez les médicaments sur une durée puis vous partagez votre avis, les effets positifs et négatifs.

11/ Gagnez de l’argent avec les paris sportifs

En vous inscrivant sur une application comme Winamax ou Unibet, vous aurez une offre de bienvenue. Cette dernière correspond souvent au premier pari qui est remboursé. Vous misez sur votre sport préféré et vous supportez votre équipe favorite et vous aurez peut-être un gain qui dépend de la cote et de la mise. Une offre de bienvenue peut aussi atteindre 120 euros chez Unibet ou encore 100 euros avec Parions Sport.

12/ Inscrivez-vous à des jeux télévisés

Que ce soit les 12 Coups de midi ou d’autres jeux comme à Prendre ou à laisser sur C8 avec Cyril Hanouna, vous pouvez décrocher le jackpot et les sommes sont souvent conséquentes. Elles sont susceptibles d’atteindre près de 500 000 euros si vous donnez les bonnes réponses. Bien sûr, il faut correspondre au profil recherché et les demandes sont nombreuses. Vous devrez aussi être à l’aise sur les plateaux que les émissions soient enregistrées ou en direct.

13/ La loterie sera votre meilleure amie

Pour gagner de l’argent, la Française des jeux deviendra votre amie, mais il faudra aussi de la chance. Les gains sont souvent conséquents, ils ont atteint près de 200 millions d’euros avec l’Euromillions, vous avez aussi le Loto, le Keno ainsi que tous les jeux à gratter. Pour une mise d’un euro, vous pouvez remporter un jackpot de plusieurs milliers d’euros. Soyez toutefois vigilant puisque ces jeux peuvent entraîner une addiction. Vous pouvez jouer sur Internet ou dans des bureaux de tabac. N’hésitez pas à vous fixer des limites pour ne pas tomber dans un cauchemar sans fin.

14/ Les cryptomonnaies

Depuis quelques années, les Français cherchent des solutions pour dynamiser leurs investissements. Ils cherchent alors des solutions pour améliorer leur pouvoir d’achat et les monnaies virtuelles peuvent être bénéfiques. En effet, certaines d’entre elles peuvent vous réserver de belles surprises. Bien sûr, en première position, vous avez le Bitcoin, mais n’hésitez pas à prendre en compte les cours pour savoir si le retour sur investissement est conséquent.

Vous devez vous inscrire sur une plateforme de trading de qualité, vérifiez bien que les avis des clients sont positifs.

Plusieurs cryptomonnaies sont au rendez-vous comme l’Ether, le Litecoin, le Ripple ou encore Le Bitcoin Cash.

Dans le même registre, vous aurez le trading classique avec les actions.

15/ Quelques services pour gagner de l’argent

Si vous avez du temps, vous pouvez l’utiliser à bon escient pour gagner de l’argent. N’hésitez pas à vous renseigner, car les demandes sont conséquentes notamment pour le repassage ou encore les cours particuliers. Si vous étiez autrefois un professeur, vous pouvez exploiter vos compétences et proposer celles-ci sur Internet. Dans le même registre, si vous êtes un véritable bricoleur, certains Français cherchent une aide pour la réalisation des travaux ou pour l’entretien des espaces verts. Cela est valable pour de nombreux services comme l’électricité, la garde des enfants, la plomberie…

Sur Internet, il est possible de partager aussi votre talent pour la rédaction Web qui vous permet d’avoir des revenus complémentaires non négligeables, vous serez en mesure de devenir influenceur sur les réseaux sociaux, et même réaliser des vidéos sur YouTube.

16/ L’achat et la revente des produits

Si vous avez des compétences pour le commerce, il est possible d’acheter des objets très recherchés à des prix assez faibles. Vous pourrez concevoir un site Internet afin de vous lancer dans le dropshipping par exemple. Cette technique vous permet de revendre les produits en réalisant une marge assez conséquente. Bien sûr, vous devez avoir une plateforme de qualité pour attirer rapidement les consommateurs. Vous pouvez aussi revendre des produits sur Internet via des sites d’annonces ou dans des brocantes. Cela demande du temps, mais le retour sur investissement est souvent conséquent.

17/ Faites de la mise sous pli chez vous

Certaines entreprises ont des besoins conséquents et elles sont en mesure de sous-traiter des services. Vous recevez alors tous les documents publicitaires à la maison ainsi que les enveloppes. Votre mission sera assez simple, il suffira de les remplir, de respecter toutes les conditions et surtout de les envoyer au plus vite. Après la vérification de votre travail, vous aurez une rémunération. Dans le même registre, vous pouvez aussi participer à la mise sous pli pour les bulletins dédiés aux élections.

18/ Postez des vidéos sur Internet

Nous avons évoqué au préalable la vente des vidéos, mais cela peut être dans le cadre d’une promotion pour une entreprise. Cette nouvelle technique pour gagner de l’argent concerne YouTube. Si vous avez des compétences pour la cuisine ou les tests, voire des analyses pertinentes à partager ou si vous souhaitez vous lancer dans l’humour, vous pouvez partager votre savoir-faire sur Internet. Bien sûr, cela demande du temps et surtout des connaissances pour le montage des vidéos. Il ne faut pas oublier que le marché est très concurrentiel notamment pour la mode, l’univers high-tech, la beauté et la cuisine. Vous devrez alors vous démarquer considérablement pour attirer le regard des internautes.

Les rémunérations sont ensuite simples, plus votre vidéo est visionnée et plus vous pourrez gagner de l’argent grâce à la publicité.

19/ Publiez votre propre livre, un ebook ou votre formation

Si vous avez des talents pour l’écriture, il sera possible de capter l’attention des lecteurs grâce à un livre. Ce dernier peut être lancé via une maison d’édition, mais des plateformes vous proposent d’éditer seul votre œuvre et vous serez rémunéré en fonction des ventes. Bien sûr, la meilleure solution consiste à attirer l’œil des maisons d’édition et vous pourrez aussi partager un ebook via Amazon ou encore une formation. Vous connaissez sans doute le succès de cette dernière et vous pouvez rédiger un livre pour partager vos compétences. Les internautes achètent via votre lien votre ebook et grâce à vos conseils pertinents, ils pourront progresser.

20/ Monétisez votre site Internet, votre boutique ou votre blog

Depuis quelques années, vous partagez votre humeur, vos découvertes et vos coups de cœur via un blog. De nombreux articles sont présents et vous pouvez aussi les rentabiliser grâce à plusieurs techniques.

La monétisation est possible grâce à des encarts publicitaires, il est possible de rejoindre une régie.

Google Adsense est aussi une méthode efficace pour gagner de l’argent en fonction des visites sur votre site.

Si vous avez une multitude d’articles, il sera possible de profiter du netlinking, vous aurez alors des contenus sponsorisés.

La monétisation peut être très intéressante surtout si votre blog présente une forte affluence. Plusieurs centaines d’euros sont possibles par mois.

21/ Devenir un modèle pour les marques

Les enseignes pour la mode ou encore les ustensiles de cuisine sont souvent à la recherche de modèles que ce soit des hommes, des femmes ou des enfants. Vous réalisez alors un shooting photo si vous répondez aux différents critères. Vous serez alors rémunéré pour vos photos, mais choisissez les contrats les plus intéressants. N’hésitez pas à vous inscrire dans une agence et proposez un book avec des photos afin de donner une idée concernant vos compétences.

22/ L’immobilier locatif pour des revenus complémentaires

Vous devez bien sûr avoir la possibilité d’emprunter de l’argent, mais en achetant un bien immobilier, vous pourrez le louer.

Il peut s’agir d’une résidence secondaire que vous rentabilisez pendant les vacances surtout si elle est idéalement située dans une région touristique.

Vous pouvez louer un logement, vous aurez des revenus supplémentaires grâce aux locations.

L’investissement locatif permet aussi d’avoir des réductions fiscales puisque la loi Pinel est très efficace.

Avec des dispositifs de défiscalisation, il sera possible d’obtenir près de 6000 euros par an en fonction du logement, de la durée de la location…

23/ Gagnez de l’argent en marchant

L’Organisation mondiale de la Santé recommande de réaliser 10 000 pas par jour, cette astuce pour gagner de l’argent permet aussi d’optimiser votre silhouette. Il est aussi possible d’être rémunéré en fonction de vos déplacements. Cela sera valable si vous avez tendance à marcher très régulièrement et il suffit d’utiliser une application. Vous ne devez pas acheter un appareil spécifique, car votre Smartphone est suffisant. Ce dernier est équipé d’un compteur de pas et il faut savoir que vous aurez un coin pour 1000 pas. Cet argent virtuel se transforme ensuite en euros. Plusieurs solutions sont possibles avec Weward ou encore SweatCoins.

24/ Livrez des colis avec votre propre voiture

Si vous avez du temps et que vous souhaitez rentabiliser votre véhicule, vous pouvez dans un premier temps utiliser de la publicité comme nous avons pu le préciser, mais il sera aussi possible de livrer des colis. Vous travaillez pour des sociétés indépendantes qui ne font pas forcément appel à La Poste et grâce à votre véhicule, vous serez rémunéré.

25/ Utilisez votre espace de stockage

Vous avez peut-être un abri de jardin, un garage ou encore un sous-sol que vous n’aurez pas tendance à utiliser. En parallèle, de nombreuses personnes sont à la recherche de solution pour ranger leurs affaires personnelles. Vous transformez alors ces lieux en des espaces de stockage que vous pouvez louer à la journée, à la semaine, et même au mois, voire à l’année.

Vos espaces libres sont ainsi rentabilisés beaucoup plus facilement.

En fonction de votre localisation, vous pouvez obtenir près de 80 euros par mois notamment dans les grandes villes.

Passez bien sûr par une application ou un site fiable pour que les marchandises stockées soient bien sûr légales.

Vous avez désormais 25 solutions assez efficaces pour gagner de l’argent, mais n’hésitez pas à les coupler afin de profiter pleinement de ces petits coups de pouce qui peuvent améliorer votre pouvoir d’achat. Testez également diverses solutions, cela vous permettra peut-être de découvrir de nouveaux talents que vous n’aurez pas soupçonnés.

26/ Faire de la figuration pour gagner de l’argent

Certaines productions recherchent forcément des figurants que ce soit pour des films ou des séries. Contrairement aux idées reçues, ces collaborations ne sont pas gratuites, vous pouvez donc être rémunéré, d’où l’intérêt de bien vous renseigner, et surtout de chercher des solutions adaptées à votre emploi du temps. Bien sûr, les prix ne sont pas toujours très élevés, cela dépend aussi de la boîte de production et du film ou de la série.

N’hésitez pas à concevoir un book avec plusieurs photos qui mettent en valeur votre silhouette et l’expression de votre visage.

En effet, le métier de figuration si vous réussissez à attirer les regards peut vous aider à trouver un emploi dans le cinéma.

Parfois, certains figurants ont pu devenir des acteurs récurrents, d’où l’intérêt de ne pas prendre ces collaborations à la légère.

Pour les films, les physiques sont souvent variés, cela permet à tout le monde de trouver une place.

Vous devez bien sûr postuler et il y a des annonces qui sont partagées souvent sur Internet. Il suffit de répondre à cette mise en relation et les équipes de tournage seront en mesure de vous contacter. Il faut prévoir aux alentours de 200 euros par jour pour les meilleures figurations.

27/ Les chevaux peuvent vous rapporter de l’argent

Le but premier n’est pas d’acheter bien sûr des chevaux puisque cela comporte quelques problématiques. Vous devez choisir un box et surtout avoir un lieu adéquat pour qu’ils puissent vivre dans les meilleures conditions. Cette astuce pour gagner de l’argent consiste à parier sur ces animaux grâce à des courses hippiques. Contrairement aux idées reçues, elles n’ont pas disparu puisqu’elles sont toujours au rendez-vous et il est même possible de parier en ligne ou via des hippodromes. Certains n’hésitent pas à miser des économies confortables pour le turf, car, si vos analyses sont bonnes, les retours sur investissement sont souvent colossaux.



Vous pouvez donc opter pour le quarté, le tiercé ou encore le quinté+, mais il sera préférable d’avoir des connaissances dans ce domaine pour être certain de ne pas perdre de l’argent. En effet, il ne suffit pas de parier sur un cheval pour remporter le pactole. Il y a des statistiques à prendre en compte, les résultats des précédentes courses… Cela demande donc une préparation et une vraie analyse, le turf peut toutefois arrondir vos fins de mois.

28/ Louez votre appartement ou votre maison sur Airbnb

Vous possédez un très bel appartement ou une sublime maison, le logement est idéalement situé dans une zone touristique et les demandes sont conséquentes. Vous pouvez donc proposer celui-ci à la location grâce à la plateforme Airbnb. Cela vous permet de dégager des sommes assez confortables, car la nuitée peut être facturée plus de 100 euros, cela dépend du niveau de standing et de la localisation. Toutefois, vous devrez aussi posséder une solution pour dormir, car vous ne pourrez pas rester sur place si vous décidez de louer le logement entier.



Sur le site, il y a toutefois une option qui permet seulement de louer une chambre, et non le logement entier. Si vous êtes rarement chez vous au cours de la journée, cela peut être une solution efficace. Dans tous les cas, Airbnb a pu combler une multitude de Français qui arrondissent leurs fins de mois avec cette astuce et d’autres ont même développé un vrai business avec la location d’un appartement. Par exemple, du côté de Lyon, un appartement pourra être facturé jusqu’à 120 euros la nuit et les prix sont parfois triplés dans le sud de la France pendant l’été.

29/ La vente à domicile est toujours sympathique

La vente à domicile a connu un essor considérable ces dernières années, car elle a pu se diversifier. Vous n’avez plus que les boîtes en plastique qui sont proposées, car vous pourrez trouver une multitude d’offres. Ces dernières concernent souvent l’alimentation, les programmes sportifs ou encore la nutrition, et même les vêtements. Vous représentez alors une marque et vous devenez un ambassadeur. Le but premier consiste à organiser des réunions qu’elles soient physiques ou virtuelles, cela dépend du domaine sélectionné. Vous rencontrez des personnes et vous pouvez aussi créer votre propre équipe. Cela vous permet d’avoir un pourcentage sur leurs ventes et les vôtres.



La vente à domicile s’adapte à votre emploi du temps, les réunions ne sont pas forcément très problématiques et le choix des produits est vaste. Le catalogue propose par exemple de la lingerie, des cosmétiques, des solutions écologiques, des produits ménagers et vous aurez même des objets pour la libido. Il faut toutefois s’investir au départ pour créer une vraie communauté puisque le but premier consiste à organiser le plus possible de réunions pour vendre les produits des catalogues, cela implique souvent des déplacements longs qui sont problématiques si vous avez une vie de famille.