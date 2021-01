En règle générale, les hommes se définissent comme étant très simple, fonctionnant de manière primaire, méthodologique et systématiquement basé sur la logique.

Il n’y a pas de formule magique pour rendre son homme heureux, il faut tout simplement s’intéresser à lui et à ses goûts, savoir ce qui lui plait et essayer de lui faire plaisir.

Comment garder son homme ?

La louange

Le premier élément qui va permettre à un homme d’être reconnaissant à votre égard, c’est les félicitations et les congratulations en permanence pour son travail et pour tout ce qu’il peut réussir, cela va faire en sorte que son ego de mâle dominant soit touché dans le bon sens, et donc le booster en lui donnant de l’énergie et de la force.

La confiance

Chez l’homme, la confiance est très importante, et donc au moment où vous lui dites que vous avez confiance en son potentiel, il va se sentir totalement libéré, et donc il fera en sorte de protéger cette confiance que vous lui prodiguez, il va s’es sentir valorisé.

L’attirance et l’amour

C’est-à-dire, bannissez totalement le vieux pyjama et continuer à faire des efforts comme au début de votre relation amoureuse en prenant le temps de vous faire toute belle, désirable et de voir le plaisir au travers des yeux de votre homme, pour garder la flamme amoureuse du début de votre relation auprès de votre amant.

Comment rendre son homme heureux ?

Vous n’avez pas besoin de trop en faire, mais seulement d’améliorer les petites choses du quotidien, telles que :