Comment gérer le stress de la rentrée avec votre enfant ?

Chaque année, les enfants grandissent et franchissent de nouvelles étapes. La rentrée scolaire est un moment important pour les enfants. Ils vont séjourner quotidiennement dans un cadre qu’il ne maitrise pas. Ils seront en contact avec des personnes qu’ils ne connaissent pas. Finalement, ils ne contrôlent pas grand-chose.

Certains enfants arrivent à vivre la rentrée sans grandes difficultés. En revanche, d’autres sont stressés, et ce facteur pourrait se répercuter sur leur année scolaire s’ils ne se remettent pas rapidement en confiance. Comment aider vos enfants à gérer le stress de la rentrée ?

Préparez sa psychologie

À l’approche de la rentrée, vous devez préparer psychologiquement votre enfant à cette nouvelle aventure qu’il s’apprête à vivre. Commencez à lui parler de cet évènement à l’avance. Trouvez toujours un moment libre quotidiennement pour engager des sujets en rapport avec la rentrée. Afin de ne pas en rajouter à cette anxiété qu’il éprouve chaque année, vos discussions doivent s’articuler autour des points positifs de la rentrée.

Il est conseillé d’organiser avec lui, des activités qui entrent dans le cadre de la rentrée. Vous pouvez par exemple acheter ensemble des fournitures scolaires qu’il doit utiliser durant l’année scolaire. Laissez-lui le soin de choisir son sac, ses chaussures et son style. Organise avec lui régulièrement des sorties qui vous obligent à passer devant son école. Toutes ces actions constituent des facteurs qui préparent à l’enfant à commencer sans difficulté.

Il pourrait se confier à vous sur certaines inquiétudes auxquelles il avait fait face lors de la rentrée précédente. Cela prouve que son mental est prêt pou cette nouvelle aventure. Il vous revient de le rassurer sur ses inquiétudes. Vous devez lui faire comprendre que ses craintes sont les mêmes que chez les autres enfants qui veulent commencer la rentrée comme lui.

Apprenez-le à vivre en équipe

Contrairement à la maison, l’école est un terrain que l’enfant ne maitrise pas, surtout s’il change d’établissement. De même, il est contraint de collaborer avec des gens qu’il ne connait pas. Tout ceci devient déjà énorme et pourrait être à l’origine du stress. Afin d’éviter cette perturbation, préparez l’enfant à vivre en équipe. Pourquoi ne pas inviter chez vous d’autres enfants qui fréquentent la même école que lui ?

Ils peuvent jouer ensemble des jeux collectifs ou faire la lecture. Vous pouvez aussi l’amener aussi dans des bibliothèques où il sera forcément en contact avec d’autres enfants de son âge. Ce sont des astuces qui faciliteraient son intégration.

Soyez activement à son écoute

Lors des premières semaines après la rentrée, vous devez consacrer du temps à votre enfant. Ce sont des moments de discussion que vous devez privilégier afin de vous renseigner sur son état mental. Discutez avec lui sur la manière dont ses premiers jours de classe se déroulent. Vous pouvez faire chaque soir un petit bilan de la journée.

Demandez-lui par exemple le meilleur moment qu’il a apprécié lors de la journée. Il se met ainsi dans un état convivial et sera plus ouvert et détendu à vous parler aussi du moment difficile qu’il a connu dans la journée.