Avec leurs bavardages joyeux et leur plumage coloré, les perruches font de merveilleux animaux de compagnie, en particulier pour les nouveaux propriétaires d’oiseaux. Les perruches sont de grands oiseaux doux et sociaux qui apprécient les interactions entre eux et avec leurs compagnons humains et peuvent apprendre à parler. Bien qu’ils soient relativement faciles à entretenir, ils ont des exigences particulières. Les perruches font de beaux animaux de compagnie amicaux. Si vous en avez un, vous pourriez être curieux de savoir s’il s’agit d’un homme ou d’une femme. Et si vous souhaitez élever des perruches, vous devez absolument savoir si une perruche est un mâle ou une femelle. Cependant, les jeunes perruches n’ont pas d’organes génitaux visibles et les organes génitaux adultes sont généralement recouverts d’un certain nombre de plumes. Vous devrez donc utiliser d’autres méthodes pour déterminer le sexe de votre oiseau.

Quelles sont les étapes à suivre pour identifier le sexe d’une perruche ?

Pour déterminer le sexe d’une perruche, il faut suivre les étapes suivantes :

Connaissez l’âge de votre perruche. Jusqu’à ce qu’une perruche ait environ un an, la cire des perruches mâles et femelles est de la même couleur, rose vif ou violet doux. La cire est la zone de peau située juste au-dessus du bec de votre perruche et varie entre les mâles et les femelles de l’espèce une fois qu’ils sont âgés d’un an ou plus.

, presque bulbeuses. Vérifiez la morsure. Les femmes sont réputées pour mordre plus fort que les hommes.

Regardez la forme de la tête. En général, les perruches mâles ont la tête plus ronde, tandis que la tête de la perruche femelle est plus plate.

Quelles sont les choses à savoir sur les perruches ?

Il y a beaucoup de choses à savoir sur votre perruche, on cite :