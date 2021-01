C’est une question que la plupart des filles se posent » comment intéresser un garçon ? » sans pour autant avoir la réponse à cette dernière.

Il n’est parfois pas évident de plaire à un garçon, cela nécessite de se comporter d’une certaine manière afin d’y arriver, il faut également

savoir que cela ne se fait pas en un jour ou une semaine, c’est une question de temps, vous devez le garder en tête, pour y arriver il est nécessaire d’y consacrer le temps nécessaire.

Nous vous disons tout sur les étapes qu’il faut suivre dans le but d’intéresser à un garçon, à la fin de cet article vous devrez être dans la capacité de le faire.

Comment faut-il agir ?

Voilà la première chose dont il faudra s’occuper afin d’intéresser un garçon : votre manière d’agir avec lui. Il est connu que les hommes s’intéressent plus facilement à des filles qu’ils ne connaissent pas, le but est donc simple : prolonger ce moment où il ne vous connait pas encore.

Il sera nécessaire de rester mystérieuse un bon bout de temps, faire en sorte que ce garçon là ne sache pas absolument tout sur vous dès la première semaine de votre connaissance, faites-vous donc désirer et faites en sorte qu’il cherche à en savoir plus sur vous en lui octroyant le moins d’informations possibles vous concernant, il est nécessaire de faire en sorte qu’il cherche à vous connaître plus amplement.

Parallèlement à tout cela, lui faire comprendre qu’il vous fait passer un moment agréable est également une chose qu’il faut lui signaler, non pas en le lui disant de manière direct, loin de là, il vous faudra le lui faire comprendre par des rires par exemple lorsqu’il raconte une blague drôle, ou tout simplement en agissant le plus naturellement possible car si vous appréciez ce moment, il le comprendra à travers vous.

Enfin, il s’agira aussi de ne pas se rendre disponible tout le temps, il faut que vous lui montriez que vous avez un espace personnel et que vous n’êtes pas tout le temps disponible en répondant tardivement à ses appels ou à ses messages parfois, il ne faut pas tout le temps le faire bien évidemment car cela pourrait avoir l’effet contraire et le faire fuir.

Quelles qualités avoir pour lui plaire ?

Il y a certaines qualités chez une fille qui plaisent énormément aux garçon, ces dernières sont :

L’indépendance,

La joie de vivre,

Être fière de qui vous êtes,

Être aussi imprévisible que possible.

Ce sont des qualités qui ne laissent pas les garçons indifférents, ils sont particulièrement sensibles à ces dernières ce qui les poussent à s’intéresser davantage à la fille que vous êtes.

Adonnez vous donc à vos activités favorites, prenez en main votre vie, organisez vous et employez votre temps du mieux que vous pouvez, c’est ce que cherche un garçon chez une fille, une femme qui sait ce qu’elle veut, qui sait ce qu’elle vaut et qui n’a pas besoin des autres pour le lui dire, qui n’a besoin de personne de plus qu’elle même car elle est puissante et indépendante.