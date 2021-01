Que ce soit soit par simple curiosité, ou plus par grand intérêt, vouloir apprendre à jouer au tarot n’est pas si facile. En effet, avant de pouvoir faire quoi que ce soit avec les cartes, il faudrait certainement apprendre à les lire ! Celles-ci ne sont d’ailleurs pas des cartes ordinaires, mais bien de vrais guides pour ceux qui souhaitent explorer le monde de la spiritualité dans son ensemble, mais aussi de renouer avec leur moi-intérieur pour élargir leur développement personnel ainsi que de ceux de toutes les personnes de leur entourage.

Quelles sont les différentes étapes à suivre pour apprendre le tarot ?

Quant il s’agit d’apprendre un jeu aussi complexe et méthodique que le tarot il faut garder à l’esprit que ce n’est pas une chose à prendre à la légère. En effet, loin du scepticisme dont on fait généralement preuve face à ce genre de jeu, il ne faut surtout pas prendre les éventuelles prédictions lors des différents tirages comme des faits inévitables de vos choix d’avenir, mais il est plutôt conseillé de prendre ça comme un avertissement, ou une indication, qui pourra ainsi vous aider à aiguiser votre sagesse ainsi que votre réflexion dans l’ensemble. Étant un jeu plutôt long à apprendre et surtout, à maîtriser , rares sont ceux qui excelles dans le domaine. Toutefois, il n’est pas totalement impossible d’apprendre ce jeu en suivant quelques étapes méthodiques dont nous pouvons citer principalement :

Prendre contacte avec l’outil du jeu : Avant de commencer les bases du jeu, il est important de se familiariser avec celui-ci. Pour cela, il faudrait d’abord choisir un jeu de carte parmi ceux qui existe actuellement. Toutefois, si vous trouvez du mal à choisir parmi tout les jeu, il est certainement plus judicieux d’opter pour les jeu les plus populaire aujourd’hui, afin de faciliter votre recherche de renseignement si besoin, ainsi que pour pouvoir trouver des livres plus facilement.

Apprendre les bases du tarot : Entre les associations des cartes, les rapprochement existants entre celles-ci, ainsi le choix d'une carte du jour, il faut réussir à assimiler les différentes notions en étudiant longuement les cartes pour ainsi pouvoir passer à l'autre étape.

Essayer un premier tirage : Maintenant que vous connaissez les bases, il faut passer à l’étape pratique qui consiste à faire un premier tirage simple, qui commence par trois cartes. Ensuite, si vous maitrisez vous pouvez passer à des tirages plus complexe et augmenter ainsi votre expérience.

Quelles sont les précautions à prendre au tarot ?

Si vous avez appris appris le tarot, ou que vous ayez fait des recherche, vous savez probablement que le jeu de carte peu absorber différentes énergie, dont les négatives. C’est bien pour cela qu’il faut faire attention à décharger le tout à l’aide de méthodes impliquant l’un des quatre éléments, comme procéder à la brûlure des carte avec le feu d’une bougie, l’enterrement des cartes sous terre, ou encore faire quelques éclaboussement sur les cartes à l’énergie négative à l’aide de l’eau.