Comment la consommation des céréales complètes réduit l’impact du diabète de type 2 ?

Souffrant ou non d’une maladie métabolique, et même si l’on jouit d’une santé optimale, la consommation régulière d’aliments issus de céréales complètes pourrait s’ériger en barrière contre l’incidence du diabète de type 2 de même que son coût social. Lorsqu’elles ne sont pas raffinées et transformées à l’excès, les céréales sont particulièrement efficaces contre le diabète de type 2, si on s’en tient à une nouvelle étude publiée dans le 13 octobre 2021 dans la revue Nutrients.

Une étude généralisée à la santé publique

L’étude conduite par des chercheurs finlandais spécialisés en nutrition et en santé publique sur la consommation accrue des céréales complètes a révélé de résultats intéressants. En effet, elle permettrait de réduire de façon considérable l’incidence du diabète de type 2 ainsi que son coût sociétal.

Les chercheurs ont dirigé l’étude sur les données d’enquêtes nationales finlandaises dont, l’étude FinHealth, et a servi à évaluer les suites sanitaires et économiques d’une consommation accrue d’aliments issus de céréales complètes sur la prophylaxie du diabète de type 2.

« En combinant des données au niveau de la population sur l’incidence du diabète de type 2 et les coûts de son traitement, ainsi que des preuves publiées sur les effets de la façon dont la consommation d’aliments non raffinés réduit l’incidence du diabète de type 2, nous avons pu évaluer les avantages potentiels pour la santé et l’économie du point de vue social et individuel [d’un régime plus riche en céréales complètes] », a expliqué le Pr Janne Martikainen, chercheur en économie de la santé et co-auteur de l’étude.

Des perspectives économiques importantes

Au terme de l’étude, les résultats ont montré la consommation régulière des céréales complètes permet de prévenir le diabète de type 2. « Notre étude montre qu’une portion de céréales complètes dans le cadre de son alimentation quotidienne réduit déjà l’incidence du diabète de type 2 au niveau de la population et, par conséquent, les coûts directs liés au diabète, par rapport aux personnes qui ne mangent pas d’aliments à base de céréales complètes sur une base quotidienne », a appuyé le chercheur.

Des projections sur le futur en termes de marge économique à réaliser et de bien-être personnel ont été faites au cours de cette même étude. Janne Martikainen fait la restitution : « Au cours des dix prochaines années, le potentiel de la société à réaliser des économies passerait de 300 millions (-3,3 %) à près d’un milliard (-12,2 %) d’euros en valeur actuelle, selon la proportion présumée d’aliments à base de céréales complètes au menu chaque jour. Au niveau individuel, cela correspond à des années en meilleure santé ».

Par ailleurs, les céréales sont des aliments très riches en fibres et en nutriments et peuvent être consommées sous formes : de pâtes, de pains, de farines, etc.