Comment lutter efficacement contre la peau grasse ? 

Êtes-vous certain d’avoir une routine beauté qui correspond à votre type de peau ? Dans le secteur des soins de visage, la peau grasse est l’un des types de peau les plus exigeants. En effet, l’utilisation des produits assez limités en qualité peut créer des dommages pour votre peau. Cependant, avec quelques astuces, il est possible de prendre soin d’une peau grasse et lui donner une allure de peau nette.

Opter pour le charbon en masque visage

Le charbon dispose des propriétés qui éradiquent les intoxications du visage. Très puissantes, ces vertus ne devraient pas être négligées lorsque vous avez une peau grasse. La marque Charbon à la texture noir originale contient les propriétés super-absorbantes du charbon provenant du Japon.

Il possède également des vertus désincrustantes et qui assainissent le kaolin, qui est une argile très douce. Particulièrement fabriqué pour les peaux grasses avec des défauts, sa composition faite avec des extraits de menthe chili et du zinc réduit l’apparition en abondance de sébum. Il lisse la peau et limite l’apparence et la taille des boutons.

Faites du sérum une partie de votre beauté quotidienne

L’essence est un soin du visage, utilisé après le démaquillage et avant la crème de jour ou de nuit. Il forme une solution d’actifs puissants qui sert à soigner votre peau et à augmenter les actions de vos autres soins effectués au visage. Chez PAYOT, nous avons un sérum pour peaux grasses. Véritable « skin control », Elixir Refiner Matte Essence procure un triple effet pour embellir les peaux mixtes à tendance grasse.

Il réduit la brillance de la peau, limite l’aspect et la consistance des pores et peaufine la texture de la peau. Sa texture onctueuse et légère a un fini satiné velouté, qui disparaît sur la peau avec une caresse fraîche et poudrée.

Donnez à votre peau la bonne quantité d’humidité

L’hydratation de la peau grasse est un sujet controversé. Beaucoup de gens pensent que la peau grasse n’a pas besoin d’être hydratée tous les jours. Si vous n’hydratez pas correctement votre peau grasse, elle se sentira agressée et sécrétera plus de sébum pour se protéger. Il faut cependant bien choisir une crème hydratante pour que ses principes actifs ne soient pas trop gras et n’abîment pas votre peau.

Pensez à la crème matifiante velours, une crème hydratante totalement mate pour peaux grasses qui aide à combattre les peaux grasses et resserrer les pores, tout en hydratant l’épiderme. Jour après jour, l’excès de sébum est régulé, le teint s’éclaircit et la peau est rajeunie. Crème liquide légère et douce, véritable perfecteur de peau. Sa formule, contenant de l’extrait de menthe poivrée du chili, est riche en extrait de fruits roses, qui peuvent réduire considérablement les pores et améliorer la texture de la peau.

View this post on Instagram A post shared by Hädjėr (@hadjer_beauty_natural)

Optez pour les AHA, des produits conformes aux peaux grasses

Afin de traiter efficacement les petits défauts trouvés sur les peaux grasses, les AHA sont susceptibles d’être le véritable choix. La crème purifiante est une arme anti-acné. Le complexe AHA nouvelle version favorise une mini-exfoliation douce et rend lisse toute la peau. Il freine et réduit l’abondance de sébum, tout en limitant visiblement les défauts en donnant de l’éclat à la peau sans la procurer de brillance. Sa texture absolument légère apporte une douceur et un confort à la peau, elle pénètre instantanément pour rendre la peau douce et lisse.