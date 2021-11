Comment nettoyer efficacement les tâches de vin rouge sur les vêtements ?

Vous avez sûrement été confronté un jour à une tâche de vin rouge sur un vêtement. Il n’est pas aisé de trouver une solution efficace pour enlever une telle tâche. Ces solutions existent pourtant, nous vous dévoilons tout.

Utiliser du lait

Dès que le vin est versé, procurez-vous un essuie-tout et tapotez sans frotter la partie tâchée pour enlever le maximum de vin. Dès que c’est fait, imbibez un autre essuie-tout de lait et posez-le sur la tâche. Exercez une pression sur l’essuie-tout puis versez le reste du lait sur le tissu tâché directement de sorte à imbiber correctement toute la partie tâchée. Laissez poser 1 heure au moins et rincez.

Utiliser du vin blanc et du bicarbonate de soude

Cette astuce permet d’enlever une tâche de vin rouge qui a déjà séché. Pour y arriver, il suffit d’imbiber la partie tâchée de vin blanc. Puis mélangez une cuillère de bicarbonate de soude et de l’eau et réduisez-le en pâte. Appliquez cette pâte sur la partie tâchée et laissez poser pendant 3 heures. Pensez à humidifier de temps en temps la zone tâchée pendant ce temps. Mettez par la suite le linge sale à la machine et lavez-le.

Utiliser l’ammoniaque

Cette astuce est également utilisée pour venir à bout d’une ancienne tâche. Pour ce faire, commencez par vous protéger avec un masque pour ne pas respirer les vapeurs et protégez vos mains avec une paire de gants. L’astuce consiste uniquement à imbiber un linge propre de quelques gouttes d’ammoniaque et de tamponner la tâche. Laissez agir et lavez le linge.

Utiliser de la terre de Sommières, de la farine ou du talc

Si la tâche de vin est encore humide, vous pouvez utiliser de la terre de Sommières, de la farine ou du talc pour l’enlever complètement. Il suffit d’avoir l’un de ces ingrédients que vous allez saupoudrer sur la partie tâchée. Une fois qu’elle aura séché, brossez-la.

Utiliser une crème à raser

Si la tâche de vin est encore fraiche, vous pouvez vous servir de votre crème à raser. Il suffit de l’étaler avec vos doigts sans avoir à frotter. Aussitôt fait, mettez le linge à laver dans de l’eau chaude à la machine. Si le résultat n’y est pas, laissez sécher et utiliser une astuce pour une tâche ancienne qui a séché.

Utiliser un mélange d’alcool et d’eau savonneuse

Pour appliquer cette astuce, il suffit de vous procurer une eau savonneuse, d’y ajouter une goutte d’alcool à 70° et d’imbiber un linge propre de ce mélange. Tamponner ensuite la tâche de vin avec le linge propre et rincer le linge après que la tâche se soit enlevée.

Utiliser du vinaigre et de l’alcool

Cette astuce est utilisée pour une tâche de vin qui a déjà séché. Faites un mélange de ¼ de vinaigre blanc, ½ verre d’eau et ¼ de verre d’alcool ménager. Prenez un linge propre et imbibez-le de cette solution et tamponnez-le sur la tâche de vin. Rincez abondamment ensuite.