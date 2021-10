Comment porter un blazer sport sans être démodé ?

Au fil du temps, le blazer est devenu une veste costume à porter tous les jours. Il vous donne une posture à couper le souffle. Voici donc quelques astuces pour bien porter un blazer sport.

Comment porter un blazer sport ?

Maintenant que vous avez réalisé à quel point il est important d’avoir un blazer dans votre garde-robe, il est temps d’apprendre à bien le porter. Rien de plus simple que ça, voici la façon dont vous pourrez porter votre blazer sport sans être démodé.

Sortir des sentiers battus : la version personnage

Comme nous le savons tous, l’ère des vestes de costume marines ou noires exclusives est révolue depuis longtemps. Même si ce modèle continu d’être un basique incontournable, surtout si vous ne l’associez pas à des pantalons de tailleurs de même couleur. Votre champ créatif pourrait évoluer davantage vers des horizons beaucoup plus intéressants. Alors quitter votre zone de confort et envisager d’autres styles de blazers.

Avec des fleurs

Le blazer fleuri ajoutera une élégante estivale à votre tenue. Puisqu’il s’agit d’une pièce solide, il est recommandé de l’associer avec des basiques afin de mettre un équilibre dans vos tenues.

À carreaux

Autre coup de cœur des vestes de costume, le style à carreaux vous donnera également un look très élégant. De manière plus classique certes, mais il s’agit aussi de bien le porter. Par exemple, combinez-le avec des T-shirts et des jeans réguliers associés à des talons ou des cuirs.

Comment combiner un blazer avec vos vêtements ?

Concernant la bonne connexion entre votre veste de costume et vos vêtements, il existe plusieurs combinaisons gagnantes qui peuvent améliorer votre style.

Avec un pantalon slim

N’hésitez pas à sortir du blazer classique plus un pantalon tailleur assorti, sauf pour un complet smoking de soirée. Si vous aimez toujours cette combinaison classique et élégante, penchez-vous sur les couleurs ainsi que les imprimés. C’est une perspective audacieuse qui vous apportera beaucoup de classe.

Avec un jean

Votre jean s’accorde à tous les styles de blazer costume, le denim étant simple à associer. Ce mix d’élégance et de décontraction vous aide à créer au quotidien des vêtements classiques, sans vous tromper. Ayez le courage de changer ou, essayez une variété de styles en cabine pour trouver le style le plus adapté à votre jean.

Avec un t-shirt

Le blazer peut être facilement associé à un t-shirt décolleté blanc ou gris clair. Faites rentrer le T-shirt dans votre bas et mettez une ceinture fine afin de marquer, par la même occasion, votre taille.

Avec jupe

Qu’elle soit courte ou longue, un blazer aura bonne allure sur une jupe. Dans ce cas, il vous revient de choisir le style en fonction des occasions. Choisissez des modèles courts et ajustez pour créer une ligne horizontale au niveau de votre silhouette.

Si son côté masculin vous fait tant craquer, vous pouvez également choisir un modèle droit un peu plus longue avec une jupe. Mais, il vaut mieux être plus grand pour éviter de comprimer votre silhouette.