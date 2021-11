Comment pouvez-vous naturellement inverser l’hypertension artérielle ?

De plus en plus répandue, l’hypertension touche plus de 10 millions de personnes dans le monde. Un mode de vie sain est généralement suffisant pour normaliser sa tension artérielle. Voici des astuces pour inverser sa tension artérielle de façon naturelle.

Facteurs de risque et véritable cause

Connaître les causes profondes de l’hypertension artérielle peut vous permettre de la prévenir ou de l’inverser. Comme pour de nombreux maladies chroniques, il existe plusieurs raisons pour lesquelles une personne souffre d’hypertension artérielle. Malgré le fait qu’elle semble être héréditaire, elle dépend toutefois de votre style de vie.

Les femmes sont exposées à plus de risques lorsqu’elles prennent des pilules contraceptives, lors de la grossesse ou lorsqu’elles prennent des produits d’hormonothérapie pour mieux gérer les symptômes de la ménopause. Être obèse ou en surpoids augmente votre risque car cela augmente la pression sur le cœur et les artères.

Hommes comme femmes, tous, au cours de leurs existences, ont le même risque d’avoir une hypertension artérielle. Cependant, il est intéressant de souligner que les hommes ont beaucoup plus de chances de la développer lorsqu’ils sont jeunes.

Avant l’âge de 45 ans, les hommes ont plus de chance de souffrir d’une AH que les femmes, mais après l’âge de 65 ans, le risque des femmes devient plus élevé que celui des hommes. Lorsque les adolescents de moins de 10 ans en sont atteints, il est généralement question d’un effet indésirable d’une autre maladie. Il peut être question de diabète de type 1 ou encore d’un problème rénal.

Évitez les aliments qui augmentent les symptômes de l’hypertension artérielle

L’alcool rétrécit plusieurs artères et peut favoriser la tension artérielle. Si vous devez consommer de l’alcool, veuillez en consommer avec modération. Pour qu’une personne adulte soit en bonne santé, elle ne doit pas dépasser un verre par jour.

Par ailleurs, vous devez éviter les aliments qui ont une forte teneur en sodium. En effet, il n’y a pas lieu de s’inquiéter de saler ses aliments, notamment quand le sel est d’une bonne qualité, mais vous devez impérativement stopper avec les aliments transformés qui contiennent beaucoup de sel.

Les graisses trans et les graisses oméga-6 sont également à éviter pour ne pas augmenter les symptômes de l’hypertension. Ces graisses favorisent l’inflammation et la tension artérielle. Elles sont retrouvées, le plus souvent, dans les repas emballés et dans plusieurs viandes conventionnelles.

Régime alimentaire

Plus de deux tiers de la population mondiale souffrent cliniquement d’hypertension ou de pré hypertension. C’est un problème de santé qui suscite beaucoup de recherche. Avec les études approfondies, il est prouvé qu’aujourd’hui, vous pouvez commencer à améliorer vos symptômes de tension artérielle facilement et naturellement grâce à une bonne alimentation.

De manière générale, en ce qui concerne les régimes qui contribuent à stopper les symptômes de l’hypertension artérielle, pensez au régime méditerranéen. Ce type de régime est super riche en fruits, légumes, fruits de mer et huiles oméga-3 saines. Le poisson sauvage le saumon particulièrement, l’huile d’olive et de nombreux fruits et légumes font partie des meilleurs aliments du régime méditerranéen car ils contribuent naturellement à inverser l’hypertension artérielle.