Comment préparer des cocktails à base de vin blanc à domicile ?

Riche en sodium, en magnésium et surtout en potassium, la consommation du vin blanc remonte à plusieurs décennies. Grâce à son goût raffiné, il est idéal pour accompagner les plats de résistance lors du dîner et constitue également un excellent composant dans la réalisation de cocktails. À cet effet, il est donc utile de savoir comment s’en servir et quels sont les mélanges colorés dans lesquels il apporte plus de saveur.

L’essentiel à savoir sur l’usage du vin blanc dans les cocktails à domicile

En effet, pour un cocktail réussi, il faudra prendre en compte certains aspects notamment les doses à appliquer et surtout la nature du vin blanc utilisé. Généralement pour les apéritifs, une bouteille de vin de 100cl serait idéale pour huit personnes.

Les vins blancs secs sont les mieux indiqués pour ce type de préparation car dans les cocktails, nous retrouvons le plus souvent du sirop, de la limonade, de la grenadine, des jus. Ce qui concentre déjà énormément le taux de sucre du mélange. Se servir donc d’un vin blanc moelleux risquerait de rendre la boisson excessivement sucrée en goût. Une fois ces détails importants maîtrisés, vous êtes donc à présent prêt à réaliser des cocktails réussis.

Le Spritzer au vin blanc

Ce cocktail est conseillé pour son faible taux de sucre et son goût acide particulier. Pour le faire, vous aurez besoin d’eau, de sucre, de thym frais, d’un zeste de citron, des grains de poivre, d’un peu de soda et bien évidemment de votre ingrédient spécial à savoir le vin blanc.

Dans un premier temps, le sucre est mélangé à l’eau dans une casserole et est ensuite mis à ébullition avant qu’on ajoute le reste des ingrédients. Une fois le mélange cuit après environ 25minutes, il sera réfrigéré jusqu’à ce qu’il soit complètement froid. Dans un second temps, vous pourrez donc mettre du vin blanc dans un verre puis y ajouter aussi quelques cuillères à soupe du sirop refroidi. Le verre sera au final garni de brindilles de thym frais et de citron afin de décorer la superbe boisson obtenue.

Le Punch au vin blanc

Pour cette recette de cocktail, les ingrédients importants sont 1 litre de vin blanc, 10cl de rhum, 1 litre de jus de fruit et quelques cuillères à soupe de sirop à canne. Pour procéder au mélange, on verse le vin, le rhum et le jus de fruit dans un récipient. Le sirop de canne y est complété si vous voulez opter pour un breuvage bien sucré. Le tout sera tout simplement mis au frais pendant au moins 12h avant sa consommation.

La Sangria au cidre de pomme accompagnée de vin blanc

Le vin blanc sec est à prioriser pour ce type de cocktail. Viennent ensuite d’autres ingrédients comme la cannelle, les fruits de saison et le cidre de pomme frais. Pour sa préparation, on mélange les différents éléments cités qu’on prend le temps de bien remuer plusieurs fois. Le tout est par la suite placé dans un bocal et laissé au réfrigérateur pendant au moins 12h.