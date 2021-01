Que ce soit pou rendre son sourire plus attractif avec des dents plus blanches, ou simplement afin de se débarrasser complètement de la mauvaise halène, brosser ses dents au quotidien peu vite devenir insuffisant. C’est bien pour cela qu’on retrouve aujourd’hui d’innombrable d’autre compléments à l’hygiène dentaire, tels que les bain de bouche.

En effet, ceux-ci sont généralement disponible dans les pharmacies et constituent une réelle bouffée de fraîcheur aux utilisateurs de ces substances. Pourtant, les bains de bouches, sont pas tous aussi efficace que l’en voudrai, et peuvent coûter particulièrement chère. Alors comment faire pour préparer son propre bain de bouche magique ?

Quelles sont les différentes étapes à suivre pour préparer son propre bain de bouche magique ?

Aujourd’hui, faire préparer son bain de bouche par un pharmacien, ou l’acheté directement prêt est plutôt facile. Pourtant, votre bouche est peut être bien unique, et à donc besoin d’un bain de bouche sur mesure, que vous pouvez préparer vous même en quelques étapes simple et plutôt faciles, dont les plus importantes :

Se procurer de la xylocaine visqueuse 2 % : grâce à ses propriétés anesthésiantes, la xylocaine permettra de soulager certainement les douleur qui peuvent être liées à la gencive. C’est d’ailleurs une substance qui peut être totalement accessible avec une prescription de votre médecin, et est parfaitement remboursable. Toutefois, il faux être vigilent quant il s’agit des quantités. De plus, il faut noter que c’est à éviter pour les enfants de moins de 3 ans.

Se procurer de la diphénhydramine : c'est une substance qui se trouve en pharmacie à un prix abordable. Pour ce qui est de la quantité, il faut garder à l'esprit que seulement 100 ml suffiront pour confectionner votre bain de bouche magique.

Mélanger l'ensemble des ingrédients : même si le premier produit est assez compliqué à mesurer à cause de sa nature plutôt visqueuse, il vous sera plus simple d'utiliser votre bouteille de 100 ml en une seule fois en la mélangeant avec le reste des ingrédients. Il faut toutefois retenir qu'il ne faut jamais mesurer vos produits médicaux à l'aide des ustensiles de cuisine, au risque de fausser le dosage de votre bain de bouche.

Quels sont les détails à ne surtout pas oublier quand il s’agit d’utiliser un bain de bouche ?

Étant donné que chaque individu possède un corps différents, alors il est évident que les réaction aux différents traitement et substances peuvent être tout aussi différentes, et le bain de bouche ne fais certainement pas exception. C’est bien pour cela qu’avant de penser à vous procurer un bain de bouche magique, il est plus recommandé de prendre l’avis de votre médecin, ou de votre chirurgien dentiste. En effet, en prenant en compte l’état de vos dents, la santé de votre gencive, ainsi que sa sensibilité, il pourra vous conseiller, et même vous prescrire le bain de bouche qui vous correspond le mieux, ou vous recommander d’utiliser un kit prémesuré de bain de bouche.