Comment préparer une tarte aux figues fraîches ?

Une tarte est un plat culinaire constitué d’une pâte, qui sert de support à une garniture. Elle peut être salée ou sucrée. C’est également une forme de pâtisserie assez ancienne ayant connue beaucoup de recettes diverses et variées. Aimez-vous bien des desserts à la fin de vos repas ? La tarte aux figues fraîches peut vous offrir le goût recherché. Passons en revue les étapes de la préparation de la tarte aux figues fraîches.

Les ingrédients et ustensiles nécessaires

La quantité des ingrédients nécessaires dépend du nombre de personne à servir, il est donc important de toujours trouver le bon équilibre. Par exemple, pour une tarte de 8 à 10 personnes, il faut 150g de beurre à température ambiante, 80g de sucre, 250g de farine, 30g de poudre d’amandes, un œuf et une pincée de sel.

Pour la crème d’amandes il faut 80g de poudre d’amandes, 10g de maïzena, 60g de sucre, 10g de rhum, un gros œuf et 60g de beurre. Pour finir, il faut environ 300 à 400g de figues fraîches, pour cette préparation.

Pour le matériel à utiliser, il faut un cercle à tarte de 22 cm de diamètre, un rouleau à pâtisserie, un pinceau alimentaire, des casseroles, des saladiers et des bols pour la grande partie des étapes à suivre.

La préparation de la pâte sucrée

Il faut d’abord mettre le beurre dans un bol et le battre à vitesse moyenne afin d’obtenir une texture molle. Placez ensuite dans un saladier la poudre d’amandes, le sel, la maïzena tamisée et le sucre. La farine doit quant à elle être tamisée dans un autre saladier. Après cela, il faut compléter le beurre au mélange donné par la poudre d’amandes, le sel et les autres ingrédients. Il faut prendre soin de bien les mélanger pour obtenir la pâte qui sera mis au réfrigérateur.

La préparation de la crème d’amandes

Pour cette deuxième étape, placez le beurre dans un bol pour le battre à vitesse moyenne jusqu’à obtenir une texture molle. Ajoutez ensuite le sucre, la maïzena et la poudre d’amandes, le tout bien tamisé ; et mélangez l’ensemble.

La cuisson du mélange pâte sucrée et crème d’amandes

La pâte doit être ressortie du réfrigérateur et laissée à une température ambiante pour qu’elle devienne souple. Il faudra ensuite placer le cercle à tarte sur la pâte et découper tout autour, puis foncer le cercle avec la pâte après. Le tout sera encore remis au réfrigérateur à la fin, pour une heure environ.

Il faudra enfin le chauffer au four à 200 degrés, mettre de la crème d’amandes sur le fond et attendre environ 30 minutes. Une fois cuite, laissez refroidir un peu votre tarte. Déposez deux ou trois cuillères à soupe de confiture de framboises sur le fond de la tarte et bien étaler. Enfin, les figues découpées dans le sens de la hauteur pourront être déposées en forme de fleurs sur la tarte. C’est à présent prêt pour la dégustation.