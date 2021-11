Comment prévenir et traiter les douleurs dorsales ?

Plusieurs causes peuvent être liées à un mal de dos. Cela peut être dû à une même posture dans une même position pendant un moment ou encore les symptômes de vieillissement. De toutes les manières, il serait bénéfique pour vous de le prévenir et/ou trouver un moyen de le traiter efficacement. Voici quelques-unes des meilleures façons de prévenir et de traiter ces maux.

Mal de dos : prévention

Vous pouvez prévenir les maux de dos ou empêcher leur réapparition en perfectionnant votre condition physique et en exerçant une mécanique corporelle adéquate. Afin d’avoir un dos en bonne santé et fort :

Faites des activités physiques

Des exercices d’aérobie réguliers et à impacts faibles (ceux qui ne fatigueront pas ou ne secoueront pas votre dos) peuvent rendre votre dos beaucoup plus fort et endurant, permettant ainsi à vos muscles de bien fonctionner. La marche et la natation constituent deux excellents choix. Parlez avec votre médecin des différentes activités que vous pourriez pratiquer.

Donnez plus de force à vos muscles et renforcez votre souplesse

L’exercice des muscles abdominaux et du dos peut renforcer votre force abdominale et aider à réguler ces muscles afin qu’ils fonctionnent ensemble comme un corset dorsal naturel.

Gardez un poids sain

Le surpoids peut exercer une pression sur les muscles du dos. Si vous êtes une personne en surpoids, vous pouvez éviter les maux de dos en perdant du poids.

Arrêtez de fumer

Le tabagisme multiplie les risques d’avoir une lombalgie. Les risques s’augmentent avec le nombre de cigarettes fumées chaque jour. Cesser de fumer devrait donc aider à réduire ces risques.

Arrêtez les gestes qui tordent ou épuisent votre dos

Servez-vous de votre corps correctement afin d’éviter tous problèmes, en particulier les problèmes au niveau de votre dos :

Tenez une bonne position

Évitez de vous affaisser. Gardez le bassin dans une position neutre. Par exemple, si vous devez rester debout longtemps, vous pouvez poser un pied sur le repose-pieds pour alléger le bas du dos. Alternez les pieds. Une posture correcte peut aider à diminuer la pression sur les muscles du dos.

Asseyez-vous confortablement

Optez pour des sièges avec un excellent soutien du bas du dos, des accoudoirs et une base rotative. Mettez un oreiller ou une serviette roulée sur le bas du dos afin de pouvoir garder sa courbure normale. Maintenez votre hanche et vos deux genoux au même niveau. Changez de position chaque quart d’heure.

Soulevez délicatement les objets lourds

Évitez de soulever des objets qui pèsent beaucoup. Mais si vous êtes contraint de soulever des objets qui pèsent beaucoup, laissez vos jambes faire le boulot. Maintenez votre dos droit. Surtout, évitez de vous plier fortement sauf au niveau des genoux. Gardez l’objet près de votre corps. Si l’objet est très lourd ou gênant, veuillez trouver un partenaire pour vous prêter coup de main.

Faites attention aux fausses solutions de commerçants peu scrupuleux

Parce que les maux de dos sont si fréquents, il existe de nombreux produits qui peuvent les prévenir ou les soulager. Mais il n’existe pas/presque aucune preuve définitive que des chaussures particulières, des dossiers, des semelles intérieures, des meubles particulièrement fabriqués peuvent aider à soulager les maux de dos. De plus, il ne semble pas exister de matelas adapté aux personnes qui souffrent de maux de dos.