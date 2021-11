Comment réagir face aux critiques désobligeantes ?

Les critiques sur notre physique peuvent nous heurter profondément. Qu’elles soient simplement maladroites ou volontairement blessantes, elles sont difficiles à encaisser qu’il s’agisse d’un proche ou de quelqu’un d’autre. Nous vous proposons quelques petites astuces pour réussir à affronter les remarques de vos proches, vos amis ou d’inconnus, et pour s’en remettre plus facilement.

Remarque ou moqueries ?

Dans notre société, les remarques sur l’apparence fusent, surtout sur le poids. De la simple observation “pour votre bien” à la moquerie caractérisée, on n’y échappe pas, ​en particulier entre femmes et encore plus les mamans ! “Tu devrais perdre des kilos…”. “Attention ! c’est bientôt l’été, je ne mangerais pas ça à ta place”. “Oula ben tu t’es laissé aller pendant tes vacances !”.

Entendre ce genre de remarques peut provoquer une sensation d’intrusion parfois terrible, car cela signifie que la personne observe votre corps attentivement. Mieux, elle sous-entend que vous vous êtes laissé aller alors que d’autres facteurs tels que le stress, dérèglements hormonaux, avancés en âge, peuvent entrer en jeu. C’est d’autant plus blessant si vous faites beaucoup d’efforts sans succès. Les remarques à répétition, les moqueries, les blagounettes sur le physique, le poids ou même l’habillement, ça vous fait du mal. Même la simple remarque répétée souvent ​suffit à vous fragiliser​, même venant d’un proche, et même dans une bonne intention. Il est donc important de savoir comment réagir dans ces cas-là.

Avoir de la répartie

Vous pouvez par exemple faire comme si l’on vous avait fait un compliment en répondant par exemple « Merci d’avoir remarqué, ça me touche beaucoup ! » Ceux qui s’en prennent aux autres ne s’attendent parfois pas à provoquer une réaction. Soyez sarcastique, cela surprendra les personnes qui vous harcèlent. Les intimidateurs choisissent souvent des cibles qui leur semblent faibles. Votre répartie pourrait bien les freiner dans leur élan.

Ne réagissez pas !

Vous pouvez éventuellement ne pas réagir du tout. Certains intimidateurs n’attendent que ça. Si vous avez essayé de répondre de manière sarcastique et que les insultes se poursuivent, ignorez-les tout simplement. Peut-être que les personnes en question décideront de vous laisser tranquille.

Rester calme

Réagir par la colère, l’agressivité ou la contre-attaque ne résout rien et risque même d’envenimer la situation. Vous montrez ainsi à l’autre qu’il a frappé là où ça fait mal, une information dont il pourrait ensuite se resservir pour vous blesser de nouveau.

Assumez-vous !

Tout le monde a un corps différent et vous devriez le rappeler aux autres que c’est une raison de se réjouir. Montrez-leur que vous êtes fier de votre corps et le risque qu’ils vous harcèlent diminuera. Vous pouvez par exemple leur dire que vous aimez votre corps tel qu’il est, même si ce n’est pas vrai. Dites-leur que vous êtes heureux comme ça et que vous vous moquez de leur opinion.

Posez des limites !

Soyez clair au sujet des comportements que vous ne tolèrerez plus. Vous pouvez par exemple leur expliquer que vous n’avez pas l’intention de tolérer des remarques désobligeantes sur votre poids, habituellement ou votre physique et encore moins des insultes.

Au fil du temps, rappelez-leur en cas de besoin les limites que vous avez fixées. Si au fil du temps vous recevez encore des remarques, dites-leur que vous en avez déjà parlé et que ces commentaires ne sont pas les bienvenus.