L’entretien d’une maison nécessite quelques efforts, que ce soit au niveau du budget mais aussi au niveau du ménage. En effet, nous tenons constamment à veiller et prendre soin de cette dernière par tous les moyens et, à vouloir la décorer au mieux afin d’avoir une maison différente et unique. Cependant, tout le monde est d’accord sur le fait que le canapé en cuir est indispensable.

Le canapé en cuir est la pièce maîtresse de n’importe quel salon, c’est le meuble le plus prisé mais aussi l’un des plus chers du marché. Mais malheureusement, il reste l’un des plus fragiles et des plus faciles à casser et déchirer. C’est pour cela qu’il faut savoir comment le réparer et en prendre soin.

Le processus nécessaire afin de réaliser une bonne réparation d’un canapé en cuir

Le canapé en cuir est une pièce qui, malgré son prix onéreux, se déchire facilement. En effet, situé principalement dans le salon, il est en contact permanent avec les animaux et les enfants, qui accélèrent sa dégradation et causent, des déchirures et autres petites cassures.

La plupart des propriétaires ont tendance à jeter leur canapé déchiré parce qu’ils ne peuvent pas, en général, payer le coût de la réparation. Cette dernière est beaucoup plus élevée qu’un canapé en cuir neuf.

Si vous êtes dans ce cas, n’ayez crainte vous pouvez le réparer seul. Effectivement, il existe plusieurs méthodes méconnues du public qui permettent de redonner un coup de neuf aux canapés selon le type de déchirure.

Si votre coupure est petite et fine, n’ayez crainte c’est très facile à réparer car les couches profondes du cuir ne sont pas atteintes. Commencez alors, par nettoyer la cassure superficielle à l’aide d’un produit spécial pour cuir puis, faîtes des mouvements circulaires tout autour de la coupure avec l’éponge imbibée de nettoyant.

Appliquez ensuite, de la colle spéciale cuir dans la coupure, exercez une petite pression pour coller efficacement, laissez sécher et c’est fini votre canapé est comme neuf.

Si en revanche, la coupure est profonde commencez toujours par nettoyer la coupure. Ensuite, découpez un morceau de tissu ou de patch à la même forme de la déchirure puis, glissez ce dernier à l’intérieur grâce à une pince à épiler. Appliquez après de la colle, faites sécher pour enfin appliquer de l’enduit.

Vous pouvez à la fin utiliser un produit nuancé pour avoir une couleur de canapé uniforme et un corroyeur pour la brillance.

Les erreurs à éviter pour préserver un canapé en cuir

Certains gestes sont à bannir dans l’entretien d’un canapé en cuir car ils abîment la matière, ce qui créera des trous. En effet vous ne devez pas :

Frotter trop fort le cuir ;

Mettre le canapé sous une forte chaleur ;

Trop mouiller le cuir ;

Utiliser des produits pas adaptés au cuir et chimiques ;

N’ayez plus peur d’une déchirure à présent car grâce à ces conseils, votre canapé vivra plus longtemps.