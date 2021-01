Toutefois, ce média n’a pas perdu de son importance dans les foyers.

Aussi, il reste tout à fait possible d’avoir accès aux programmes proposés à la télévision.

Mais comment faire si nous avons raté ces derniers ou nous voulons retrouver ceux de la veille ?

Pourquoi retrouver le programme télé d’hier soir ?

Il est vrai qu’à première vue cette question peut paraître quelque peu étrange, toutefois pour certains, elle a toute son importance. En effet, il reste tout à fait possible et normal de vouloir chercher ou retrouver un programme télé qui a été diffusé la veille, et cela pour diverses raisons.

Parmi ces dernières nous comptons notamment :

Vouloir revoir un programme ou une émission qui nous a plu ;

Vouloir regarder une émission que nous avons ratée ;

S’assurer que ce dernier n’a pas été diffusé sur une autre chaîne ;

Pour savoir sur quelle chaîne il a été diffusé pour pouvoir le revoir en Replay ;

Pour savoir quand il sera diffusé la prochaine fois dans le cas de séries télévisées ;

Pour prendre connaissance des programmes télévisés diffusés.

Il existe donc diverses raisons qui peuvent pousser le téléspectateur à aller chercher ou à retrouver le programme télé qui a été diffusé hier soir.

Où est-il possible de retrouver un programme télé d’hier soir ?

Comme vous le savez sûrement et grâce à l’avancée technologique, il est possible de retrouver le programme télé d’hier soir en ayant recours à diverses méthodes parmi lesquelles nous citons :

Les magazines télé ;

Les journaux ;

Les sites de Replay ;

Les moteurs de recherche.

Les magazines télé

En effet, ces derniers se distinguent en magazines télé en format papier et en magazines télé en ligne. Dans les deux cas, ces magazines permettent de consulter les programmes télé qui seront diffusés durant la semaine ou le mois, tout dépend de la fréquence de publication du magazine. Vous vous demandez dans ce cas comment consulter le programme d’hier soir alors que celui qui est proposés par le magazine est celui du lendemain. Et bien cela est possible tout simplement en consultant les pages passées de la date que vous cherchez en particulier. Sachez que vous pouvez également remonter à plus loin qu’hier soir, en cherchant le numéro d’édition qui vous convient. Cela s’applique également pour les magazines télé en ligne où généralement les programmes y sont répertoriés en fonction des heures et des dates de diffusion sur les chaînes de télévision.

Les journaux

Le cas des journaux ressemble fortement à celui des magazines, sauf que ces derniers ne sont pas entièrement dédiés aux programmes de télévision, mais vont plutôt y consacrer une ou deux pages. Notez également que cela s’applique également pour les journaux en ligne où il vous suffira de chercher la date correspondant à votre jour cible, et la consultation sera possible. Dans le cas d’un journal papier, vous pourrez toujours demander à votre marchand de journaux s’il a toujours les journaux de la veille.

Les sites de Replay

Ces derniers se généralisent de plus en plus et sont de plus en plus utilisés par les personnes qui n’ont pas eu le temps de regarder un programme à l’heure. Vous y trouverez donc tous les programmes télé diffusés hier soir sur la chaîne de votre choix.

Les moteurs de recherche

Il vous suffira d’écrire le nom de l’émission, de la chaîne l’ayant diffusé ainsi que la date (ou juste la mention « hier soir ») pour pouvoir retrouver le programme que vous avez raté.

Comment marche la télé en Replay ?

Comme expliqué plus haut, la télé en Replay vous aide à retrouver les programmes que vous n’avez pas eu le temps de regarder lors de leurs diffusions, ou que vous avez tout simplement manqué. Cela vous permet donc de ne rater aucun épisode de votre série favorite, du documentaire que vous attendiez ou encore d’une émission télé que vous aviez envie de regarder. La télé en Replay peut s’activer soit à partir de votre télévision, en faisant quelques commandes simples vous donnant accès à l’option « Replay » de vos chaînes télé, soit en utilisant les sites internet des chaînes de télé en question.