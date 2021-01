Passer une soirée avec des ami(e)s, autrement dit faire une pyjama party, c’est très amusant. Comme dit le dicton « plus on est fous plus on rit ». Mais quand c’est un seul ami qui vient dormir chez vous, ce n’est pas toujours évident de trouver le bon moyen de s’amuser. Le point positif, c’est que vous allez passer plus de temps ensemble, surtout si c’est votre meilleur ami. Ainsi, vous vous raconterez tous vos secrets, et vous pourrez veiller toute la nuit.

Utiliser votre créativité

Il y a plusieurs façons de s’amuser même sans sortir de la maison, rien qu’en étant créatif. Nous citons :

Construire un fort ou un château

Vous pouvez utiliser des draps ou une couverture, que vous suspendrez sur des chaises, puis attacherez avec des pinces. Vous pourrez ensuite vous installer à l’intérieur et lire des histoires par exemple, ou bien raconter des blagues.

Mais encore, vous aurez l’occasion de faire d’autres choses, comme :

Préparer des biscuits ou des cookies ;

; Faire de l’art plastique comme des bracelets souvenirs ;

Faire un petit concours de dessin ;

Chanter et danser comme si vous étiez à une soirée karaoké ;

comme si vous étiez à une soirée karaoké ; Les filles peuvent faire des séances de manucure, ou de coiffure.

Les différents jeux

Vous pouvez jouer à différents jeux même en étant qu’à deux, comme :

Les jeux de société ou les jeux de cartes ;

; Les charades, les devinettes ;

Le jeu traditionnelle de toute les soirée « action ou vérité » ;

Faire des batailles d’oreillers.

Jouer dehors

Vous pouvez aussi sortir jouer dehors s’il ne se fait pas trop tard. Ainsi, vous pourrez faire une chasse au trésor par exemple, ou vous amuser avec la balançoire s’il y en a. Sinon, vous pourrez toujours jouer au ballon.

Veiller la nuit

S’il n’y a pas école, c’est amusant de veiller toute la nuit. Vous pourriez :

Discuter avec votre ami tranquillement, partager des secrets, raconter vos vies ;

Raconter de jolies histoires , comme les histoires de contes de fées, ou encore des histoires qui font peur ;

, comme les histoires de contes de fées, ou encore des histoires qui font peur ; Faire des blagues au téléphone. Appelez vos amis et laissez-leur des messages drôles par exemple ;

Faire une soirée cinéma. Vous pourriez choisir un film romantique, comédie ou un film d’horreur, sans oublier le grignotage avec les chips ou du pop-corn, des bonbons…etc. Vous pouvez également regarder une série que vous suivez tous les deux.

Conseils

Amusez-vous, même avec peu de chose ;

Préparez toujours des choses à grignoter ;

; Préparez tout à l’avance, avant l’arrivée de votre ami ;

Ne faites pas trop de bruit, pour ne pas déranger vos parents.

Vous avez beaucoup de moyens pour vous amuser si votre ami vient dormir à la maison, il suffit d’être un peu créatif pour pouvoir profiter de votre soirée.