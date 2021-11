Comment savoir si vous avez besoin d’un complément de vitamine D ?

Afin de maintenir la forme et la santé du corps, les vitamines sont absolument indispensables. Les conséquences d’une insuffisance en vitamines peuvent en effet avoir d’impact sur votre quotidien. C’est pourquoi, lorsqu’on manque de vitamines, il est important de se supplémenter rapidement.

Tout ce qu’il faut savoir sur les suppléments de vitamine D

Les chercheurs ont découvert que le taux de mortalité des personnes ayant développé un cancer après avoir pris de la vitamine D était réduit de 25 %. En revanche, des recherches observationnelles ont montré qu’il existe un lien entre de faibles taux de vitamine D et le risque de diabète de type 2. Pourtant, une expérience clinique contrôlée randomisée et rendue publique en juin 2019 dans le New England Journal of Medicine n’a pas pu prouver fermement cette conclusion.

Par rapport au placebo, une supplémentation de 4000 UI de vitamine D3 par jour ne permet pas de réduire significativement le risque de diabète. Néanmoins, les « vitamines du soleil » sont aussi des « vitamines saines ». Prendre une thérapie à la vitamine D au début de l’hiver est très approprié pour la stabilisation de l’humeur.

Voulez-vous savoir si vous prenez beaucoup ou pas trop de vitamine D ?

Craignez-vous que votre niveau de vitamine D soit trop bas ? Les symptômes fréquents de carence sont la fatigue et les douleurs, mais il n’y a généralement aucun symptôme qui soit sûr à 100%. Le bon moyen d’en être sûr est de vous renseigner auprès de votre médecin qui peut réaliser des analyses de sang afin de vérifier votre niveau de vitamine D.

Êtes-vous victime de ces carences nutritionnelles fréquentes ?

Peu sont ces aliments qui contiennent assez de vitamine D pour atteindre l’apport quotidien recommandé. Les personnes qui ne reçoivent de la vitamine D que par leur alimentation ne dépassent pas en moyenne 288 UI par jour. Mais lorsque vous ajoutez des suppléments, vous vous rapprochez plus de l’objectif de 600 UI. Considérez ceci : les femmes qui ont un âge compris entre 51 et 70 ans ont un apport moyen de 156 UI à partir de leur alimentation unique. Cependant, avec l’aide de suppléments, elles atteignent 404 UI par jour. ​

En quoi une supplémentation en vitamine D est-elle importante pour certaines personnes ?

Dans de nombreux cas, une supplémentation en vitamine D est importante pour certaines personnes, car cela peut être attribué à leur régime alimentaire ou à leur mode de vie. De nombreux végétaliens ont de faibles niveaux de vitamine D parce qu’ils évitent les aliments riches en vitamine D, tels que les poissons, les viandes et les jaunes d’œufs.

Une recherche publiée sur PLoS One en février 2016 a montré que, par rapport aux personnes qui mangeaient de la viande et des produits laitiers, les participants à l’étude suivant un régime végétalien avaient des taux sériques de vitamine D 34% inférieurs. Une supplémentation en vitamine D est donc importante pour une meilleure santé du corps.