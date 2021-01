La Zumba est un sport qui est devenu très populaire au cours de ces dernières années. C’est une sorte de dance, qui fait travailler tout le corps dans le but d’avoir de jolies formes et de perdre ses kilos en trop. Mais en plus de vous forger un corps de rêve, la Zumba va également vous permettre de vous défouler, de vous libérer l’esprit et de chasser le stress.

Que faut-il savoir avant de se mettre à la Zumba ?

Beaucoup d’entre vous ont probablement déjà entendu parler de la Zumba. Cependant, la majorité ignore ses bienfaits. Avant de vous mettre à la Zumba, prenez le temps de bien vous documenter à propos de ce sport. Voici à présent quelques éléments qu’il faut absolument connaitre avant de se mettre à la Zumba, à savoir :

Les bienfaits de la Zumba : il faut savoir que la zumba est un sport complet, qui fait travailler l’ensemble du corps. Ce sport vous permettra donc de muscler votre corps et de perdre vos kilos en trop. Ajoutez à cela, la Zumba agit également sur le moral, détend l’esprit et aide à évacuer le stress du quotidien. Il n’y a rien de mieux que de danser sur de la musique latine pour se défouler et perdre une tonne de calories.

il faut savoir que la zumba est un sport complet, qui fait travailler l’ensemble du corps. Ce sport vous permettra donc de muscler votre corps et de perdre vos kilos en trop. Ajoutez à cela, la Zumba agit également sur le moral, détend l’esprit et aide à évacuer le stress du quotidien. Il n’y a rien de mieux que de danser sur de la musique latine pour se défouler et perdre une tonne de calories. Les types de Zumba : sachez également qu’il existe plusieurs types de Zumba. Chaque type possède ses propres particularités. Par exemple, la zumba classique, également appelée zumba fitness, se caractérise par des musiques latines bien rythmées et des danses rapides, qui vous feront à coup sûr transpirer. Quant à la Zumba gold, celle-ci convient beaucoup plus aux personnes de plus de 60 ans. Elle est similaire à la zumba classique, mais possède un rythme beaucoup moins rapide, ce qui est idéal pour les personnes âgées.

sachez également qu’il existe plusieurs types de Zumba. Chaque type possède ses propres particularités. Par exemple, la zumba classique, également appelée zumba fitness, se caractérise par des musiques latines bien rythmées et des danses rapides, qui vous feront à coup sûr transpirer. Quant à la Zumba gold, celle-ci convient beaucoup plus aux personnes de plus de 60 ans. Elle est similaire à la zumba classique, mais possède un rythme beaucoup moins rapide, ce qui est idéal pour les personnes âgées. Le déroulement des cours de zumba : dans un cours de zumba, il y a de la musique et des coachs qui nous montrent comment réaliser les pas de danse. Il suffit de suivre leurs instructions et de se laisser emporter par le rythme latino. Néanmoins, il est tout à fait possible de pratiquer de la zumba à la maison, en suivant des vidéos sur youtube.

dans un cours de zumba, il y a de la musique et des coachs qui nous montrent comment réaliser les pas de danse. Il suffit de suivre leurs instructions et de se laisser emporter par le rythme latino. Néanmoins, il est tout à fait possible de pratiquer de la zumba à la maison, en suivant des vidéos sur youtube. Le prix des séances de zumba : le prix d’un cours de Zumba varie en fonction de la formule choisie. Par exemple pour une formule de 10 cours, le prix est dans les 120 euros, ce qui fait à peu près 12 euros la séance. Cependant, pour les séances libres, le prix peut attendre les 14 euros. De ce fait, il est conseillé de payer à l’avance plusieurs séances afin de réaliser des économies. Toutefois, les séances découvertes sont généralement proposées gratuitement, ou à un prix réduit.

Quelles sont les bonnes raisons pour se mettre à la zumba ?

La Zumba est le sport du moment. Elle permet à la fois de perdre du poids, de passer un moment agréable et de se défouler. La zumba aide à combattre le stress et la dépression. Elle offre l’occasion de rencontrer des gens, de partager des moments de rire et de complicité. En bref, se mettre à la zumba ne vous apportera que du positif dans votre vie. Car en plus de vous permettre d’avoir un corps de rêve en vous amusant, la Zumba va également vous aider à gérer votre stress et à vous détendre.