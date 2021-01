Les animaux de compagnie sont, dans la plupart des foyers, considérés comme des membres de la famille. Pour les solitaires qui vivent seuls, la compagnie d’un chien comble un certain vide et leur permet de se sentir moins seuls dans leur solitude. Malheureusement, les chiens tombent également parfois malades et cela peut sans doute beaucoup vous inquiéter, d’où la nécessité de bien le soigner. Comment faire pour bien soigner son chien ? A travers cet article, nous allons essayer de retracer les grands axes concernant les soins des chiens.

Identifier la maladie et soigner votre chien

Les chiens sont des animaux assez robustes, cependant, ils peuvent parfois tomber malade. Par méconnaissance de certains détails relatifs à leur comportement, vous pouvez passer à coté de quelques maladies ou bien au contraire, vous inquiéter pour rien.

Votre chien est peut-être malade si vous remarquez certaines anomalies ou irrégularités dans son comportement. Par exemple, si ce dernier ne mange pas beaucoup, se cache, ne boit plus ou cherche de l’affection mais reste irritable, vous pouvez soupçonner qu’il est malade. Parmi les maladies qui peuvent toucher votre chien dans ce cas-là, on peut citer :

L’hépatite contagieuse

La maladie de carré

La parvovirose

La toux de chenil

La leptospirose

La leishmaniose

Ces maladies sont les plus fréquentes chez les chiens. Alors si votre chien est bien entretenu, mange bien et il est bien traité, vous pouvez supposer qu’il est atteint d’une de ces maladies si son comportement venait à changer subitement.

Les gestes qu’ils faut adopter pour soigner son chien

Il faut évidemment éviter de jouer au vétérinaire avec votre chien. S’il est malade, il faut lui faire une consultation chez un professionnel, car un chien reste sensible. Si vous le traitez pour une maladie qu’il n’a pas, vous risquez fort bien d’aggraver son cas. Cependant, vous pouvez adopter certains gestes afin de vous assurer de la bonne santé de votre animal, ou bien de la présence d’une quelconque maladie dans son organisme.

Pour commencer, vous devez prendre sa température. Pour cela, vous devez disposer d’un thermomètre digital. Sachez aussi que la température normale chez un chien est de 38.5°C.

Observez les muqueuses de votre chien, elles ne doivent être ni jaunes ni blanches. La palpation de l’abdomen est également un autre geste à faire pour savoir si votre chien est constipé ou bien a des vers.

Un contrôle des déjections peut également être un indicateur de la bonne santé ou bien de la maladie de votre chien, notamment à travers la couleur ou un examen en laboratoire.

Vous devez bien prendre soin de vos chiens. Ces simples geste de contrôle et de vérification sont nécessaires dès que vous remarquez un petit changement dans le comportement de votre fidèle ami.

N’hésitez pas à prendre votre chien chez le vétérinaire, notamment si vous ne remarquez pas une amélioration de son état et surtout, évitez de perdre du temps, toute maladie doit être soignée à temps.