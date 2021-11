 Comment soulager la sensibilité dentaire ? 

Un grand nombre de personnes dans le monde souffrent de sensibilité dentaire. Cette affection se manifeste par une sensation douloureuse ou inconfortable lorsque certains aliments ou boissons sont consommés. Croquer une pomme, manger une glace, boire un thé chaud ou se brosser les dents peut provoquer des sensations désagréables. Voici quelques astuces sur la manière de soulager l’hypersensibilité dentaire.

Quelques solutions pour le traitement des dents sensibles.

Il existe heureusement des moyens pour traiter la sensibilité dentaire. Cependant, le traitement dépend de la cause de la douleur. Nous vous proposons les solutions suivantes.

Commencer par remplacer votre dentifrice habituel par un dentifrice pour dents sensibles. Il faudra quelques semaines avant de voir des résultats. Faites un bain de bouche. Il est recommandé en complément au dentifrice et contient des sels fluorés et des agents protecteurs de même composition que le dentifrice. Il suffit généralement de l’utiliser pendant une quinzaine de jours après le brossage des dents.

Changer s’il le faut votre brosse à dents. Contrairement aux idées reçues, les brosses à dents à poils souples sont plus efficaces pour le brossage, car elles usent moins l’émail et glissent plus facilement entre les dents. Pour les dents sensibles, il existe des brosses à poils arrondis et souples. Il faut veiller à ne pas appuyer trop fort la brosse sur les dents pour ne pas attaquer l’émail, et il est préférable d’effectuer un mouvement vertical plutôt qu’horizontal de la gencive à la dent.

Recouvrez la partie endommagée de la dent avec de la résine composite. Vous pouvez vous rendre chez un dentiste afin qu’il vous applique une solution fluorée. Cette substance renforce l’émail et réduit l’inconfort et la douleur.

Si la sensibilité est due à une dent déchaussée, une prothèse dentaire est recommandée. Si le dommage est causé par la perte du tissu gingival, une greffe de gencive est effectuée.

Gestes à adopter pour éviter la sensibilité dentaire.

Une bonne hygiène bucco-dentaire est essentielle pour la prévention de nombreuses maladies. En cas de doute, parlez-en à votre hygiéniste dentaire. Il ou elle pourra vous aider à améliorer vos habitudes bucco-dentaires quotidiennes.

Pour éviter de souffrir de dents sensibles, choisissez une brosse à dents à poils souples. Le mouvement ne doit pas être agressif. Si possible, limitez la consommation d’aliments et de boissons acides. Il est également préférable de se brosser les dents 30 minutes après avoir mangé. Après avoir mangé, l’émail des dents est plus mou et plus sensible.

Retenez dans tous les cas que la sensibilité dentaire ne doit pas être prise à la légère. C’est toujours le signe d’un problème oral. C’est pourquoi vous devez prendre rendez-vous avec votre dentiste pour faire contrôler vos dents et vos gencives.

Comme expliqué précédemment, la sensibilité dentaire peut être le symptôme d’une maladie plus grave. Qu’il s’agisse d’une carie dentaire ou d’une maladie des gencives, elle doit être traitée immédiatement afin d’éviter d’autres dommages. Cela peut entraîner une infection des gencives et des mâchoires, qui peut ensuite se propager à d’autres parties du corps. La douleur peut conduire à un traitement dentaire d’urgence, qui peut être beaucoup plus coûteux.